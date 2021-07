Samsung explose le prix des Galaxy S21, son store officiel est en furie 🔥

Aussi improbable que cela puisse paraitre, les Samsung Galaxy S21 voient prix chuter en flèche. Mais attention, cette offre est presque trop belle pour être réelle. Elle pourrait disparaitre à tout instant.

Depuis le dĂ©but des soldes, Samsung s’est montrĂ© extrĂŞmement gĂ©nĂ©reux auprès de tous les français. Sur sa boutique officielle, il n’hĂ©site pas Ă casser le prix de ses plus belles rĂ©fĂ©rences. Par exemple, ses derniers smartphones premium, les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra, ont droit Ă une multitude d’avantages que vous pouvez additionner pour Ă©conomiser la moitiĂ© du prix sur ces appareils. Pour un tĂ©lĂ©phone de ce standing, c’est inattendu. L’offre est très belle.

Les Samsung Galaxy S21 sont les derniers modèles de la gamme premium Galaxy S : ils ont Ă©tĂ© officialisĂ©s le constructeur corĂ©en au dĂ©but de l’annĂ©e 2021. Comme Ă chaque fois, il s’agit exclusivement de modèles haut de gamme dont les capacitĂ©s techniques les placent parmi les smartphones Android les plus performants dans le monde. Le luxe ultime, ce sont des appareils-lĂ .

Tous les Samsung Galaxy S21 sont des smartphones premium mais ils affichent tous un bon rapport qualitĂ©-prix. Ils ont quelques petites diffĂ©rences qui justifient les Ă©carts de prix entre chacun des modèles, mais tous sauront se montrer Ă la hauteur de vos attentes. Le prix qui peut en rebuter plus d’un est toutefois bien allĂ©gĂ© avec cette offre spĂ©ciale Shopping d’ÉtĂ©.

Le Galaxy S21, le plein de remises

Si tous les Samsung Galaxy S21 ont le droit à des offres qui font lourdement chuter leur prix, ces différents avantages peuvent varier selon le modèle et le coloris que vous prenez. Nous allons évoquer ces derniers plus en détail, mais vous pouvez également vous rendre sur le site officiel pour utiliser le simulateur et découvrir les économies à réaliser sur le smartphone de la gamme.

Le premier avantage mis en avant par le site officiel est le plus intĂ©ressant : il s’agit d’une remise immĂ©diate sur votre futur smartphone. Le montant varie selon le Samsung Galaxy S21 que vous choisissez, mais il reste très compĂ©titif dans tous les cas.si vous prenez le Galaxy S21, vous bĂ©nĂ©ficiez d’une rĂ©duction de 60 euros. Cette somme monte Ă 160 euros si vous choisissez un Galaxy S21+ ou S21 Ultra. Tous les modèles et les coloris sont visĂ©s, l’offre s’applique dès que vous ajoutez le tĂ©lĂ©phone dans le panier.

Le deuxième avantage a aussi tout son intĂ©rĂŞt. Il s’agit d’une offre de remboursement (ODR) dont le montant peut s’Ă©lever jusqu’Ă 100 euros lors de l’achat ou la location de votre Samsung Galaxy S21. Une fois de plus, cela concerne tous les modèles et les coloris sur la boutique officielle. Pour en profiter, il suffit de remplir la demande — le document est accessible directement sur le site de la marque.

Ă€ cela s’ajoute un bonus de 100 euros Ă la reprise de votre smartphone actuel quand vous prenez le Samsung Galaxy S21. Cela parait logique, mais il faut prĂ©ciser que cet avantage s’ajoute au montant de reprise de base, il peut donc vous faire Ă©conomiser des centaines d’euros si vous ĂŞtes en possession d’un modèle assez rĂ©cent.

Dans le cas oĂą vous souhaiteriez prendre un Samsung Galaxy S21 ainsi que d’autres appareils sur le site officiel, la marque propose des packs avec des remises immĂ©diates. Pour deux ou trois produits (dont le smartphone), vous avez droit Ă une rĂ©duction respective de 10% et 15%. C’est aussi une bonne occasion de choisir d’autres rĂ©fĂ©rences comme des Ă©couteurs sans fil ou un Ă©cran. Aussi, si vous ajoutez le tĂ©lĂ©phone (peu importe le modèle) et le tĂ©lĂ©viseur Neo QLED, vous avez -15% sur le panier global.

Dans tous les cas, vous profitez aussi de 5% en points Samsung Rewards lorsque vous achetez le Samsung Galaxy S21 sur le site officiel, ce montant qui prend la forme d’une cagnotte peut ensuite ĂŞtre utilisĂ© pour d’autres achats comme une coque ou un accessoire. Au final, vous gagnez la moitiĂ© du prix en choisissant votre tĂ©lĂ©phone dans le cadre de ces offres d’Ă©tĂ©. Il faut indiquer que la majoritĂ© de ces offres prennent fin dans quelques jours Ă peine.

Comment choisir son Samsung Galaxy S21 ?

Nous le disions, les Samsung Galaxy S21 sont tous des modèles haut de gamme, mais ils affichent quelques différences. En plus du prix, cela peut être un critère à prendre compte lors de votre choix. Dans tous les cas, vous êtes certain de trouver le modèle qui convient le plus à vos attentes — tant en termes de performances que de tarif.

Pour ce qui est des ressemblances, d’abord, il faut prĂ©ciser que Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra sont Ă©quipĂ©s de la puce Exynos 2100. Ce processeur conçu par le constructeur lui-mĂŞme est le plus rĂ©cent de la gamme, il se place d’ailleurs comme le plus puissant au monde pour les smartphones Android. C’est celui-ci qui va assurer l’excellent fonctionnement du smartphone dans l’immĂ©diat comme dans la durĂ©e, de quoi utiliser des applications lourdes ou des jeux mobiles sans aucun risque de latence.

Si les Samsung Galaxy S21 ont tous droit à un écran OLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, la taille varie selon les modèles. Elle est respectivement de 6,2, 6,7 et 6,8 pouces. Même chose pour les batteries, celles-ci sont de 4 000, 4 800 et 5 500 mAh pour les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Dans tous les cas, on retrouve la charge rapide, sans fil et inversée.

Les Samsung Galaxy S21 embarquent un quadruple module photo. Le Galaxy S21 Ultra Ă©tant le modèle le plus premium de cette gamme, il a droit Ă un capteur principal de 108 Mpx et une camĂ©ra avant de 40 Mpx contre 12 Mpx puis 10 Mpx pour la camĂ©ra avant sur les deux autres versions. Les trois versions offrent une excellente qualitĂ© photo, il s’agit lĂ d’un Ă©lĂ©ment sur lequel la marque met un point d’honneur lors de la conception de ses smartphones.

N’attendez plus avant de craquer pour le Samsung Galaxy S21 sur le site officiel. Plusieurs formats et coloris sont dĂ©jĂ indisponibles, il y a des chances que tous soient en rupture de stock avant la fin officielle des offres mises en avant. En plus, vous ĂŞtes livrĂ©s en deux jours Ă trois jours ouvrables après votre commande — un dĂ©lai qui s’allonge si vous prenez un coloris exclusif. Vous avez 14 jours pour changer d’avis, effectuer un retour et vous faire rembourser par la marque.

