John McAfee : la thèse du suicide remise en cause par son épouse

John McAfee s’est-il réellement donné la mort dans sa prison espagnole ? Pour rappel, le corps du magnat de la drogue et homme d’affaires à l’origine du célèbre antivirus McAfee avait été retrouvé pendu le 23 juin dernier dans sa cellule. Les premiers éléments de l’autopsie ont conclu à un suicide, mais plusieurs détails troublants viennent déjà mettre à mal la théorie officielle donnée par les autorités locales.

D’abord parce que dès 2019, John McAfee avait prédit que sa mort serait maquillée en suicide. Rien de très étonnant à cela, puisque l’Américain trempait dans bon nombre de trafics, et il avait une liste d’ennemis longue comme le bras. Plus étonnant pourtant, il y a quelques mois à peine, le très controversé homme d’affaires avait tweeté depuis sa prison une série de messages indiquant que tout allait bien pour lui, et que s’il était retrouvé pendu, ce ne serait “pas de sa faute”.

Know that if I hang myself, a la Epstein, it will be no fault of mine.

I cannot begin to describe this pain I am feeling. That everyone who truly loved John is feeling. I have been struggling to write this tweet since the news of John's death. I still cannot believe he is really gone. I miss you and I will love you forever John David. pic.twitter.com/FnmpaCWxCO

— Janice McAfee (@theemrsmcafee) July 6, 2021