Forfait mobile : marre de payer cher ? Voici une offre folle à 4,99€ (Orange) 🔥

Si vous hésitez à changer de forfait mobile, c'est l'occasion parfaite pour choisir cette offre à prix mini sans engagement de durée.

© Unsplash / bruce mars

Le forfait mobile fait partie des dépenses mensuelles que vous ne pouvez pas éviter. Néanmoins, il existe des possibilités pour faire baisser le montant de votre facture grâce à des offres spéciales. Ce week-end, un opérateur met en avant une réduction inédite sur sa formule : c’est une pépite à ne pas manquer.

Le MVNO Prixtel s’illustre sur le marché du forfait mobile avec une offre digne des soldes. Il profite de la période pour mettre en avant une offre à 4,99 euros seulement pour 20 Go de data. Le prix n’est pas son seul argument, car cette formule est sans engagement. En plus, vous pouvez choisir entre les excellents réseaux de SFR et Orange, sachant que ce dernier est considéré comme le réseau numéro 1 en France par l’ARCEP.

Prixtel est un opérateur mobile virtuel. Pour faire simple, il vous laisse le choix entre les réseaux de SFR et Orange quand vous prenez son forfait mobile. À noter que vous avez la possibilité de changer pour l’autre réseau pendant toute la période où vous êtes client, ce qui peut s’avérer utile en cas de déménagement par exemple. C’est la certitude de toujours bénéficier de la meilleure couverture possible.

Le forfait mobile vraiment fait pour vous

Prixtel propose un forfait mobile qui offre une véritable différence avec le reste du marché. Et pour cause, les formules mises en avant par l’opérateur se basent uniquement sur… vous. Chaque formule est personnalisée et le prix s’adapte aux besoins de chaque client.

Le premier forfait mobile de Prixtel est baptisé “Le petit”. Comme son nom l’indique, c’est la plus petite formule et c’est aussi la plus abordable. Le tarif se passe sur un système de paliers évolutifs selon la data consommée chaque mois. Par exemple, entre 0 et 20 Go de data par mois, vous payez 4,99 euros à la fin de la période. Entre 20 et 30 Go par mois, le prix est de 7,99 euros. Enfin, entre 30 Go et 40 Go, la facture passe à 9,99 euros. Les appels, SMS et MMS sont illimités.

Ce forfait mobile (et toutes les autres offres) Prixtel sont sans engagement. Au nombre de trois, ces abonnements mobiles vous permettent de rester libre et de ne pas devoir justifier votre départ si vous partez chez un concurrent.

Le dernier avantage de ce forfait mobile tient dans le fait que Prixtel est un opérateur neutre en carbone, c’est d’ailleurs le seul en France. Il atteint cet objectif en travaillant main dans la main avec un partenaire qui s’occuper de planter des arbres pour compenser toutes les émissions de CO2 de l’opérateur. Au final, entre la qualité, le prix, le réseau ou encore la souplesse du contrat, cette offre Prixtel est extra. Par défaut, l’opérateur se contente d’offrir 5 Go pour 4,99€ par mois. Vous avez donc 4 fois plus de data pour le même prix ce week-end.

Un forfait mobile qui comble vos attentes

Prixtel ne propose pas que le forfait mobile “Le petit”. Il a bien compris que certains utilisateurs avaient besoin de plus de data chaque mois, même si sa première offre s’avère déjà assez complète. Pour répondre aux attentes de tous, il met aussi en avant les deux autres formules baptisées “Le grand” et “Le géant”.

Entre ces deux abonnements, le forfait mobile “Le géant” est certainement celui qui a droit au meilleur rapport qualité-prix. Et pour cause, il offre un volume de données mobiles monstrueux tandis que le montant affiché sur la facture reste très compétitif. Comme la première formule, il se base sur des paliers : ceux-ci sont de 0 à 100 Go, 100 Go à 150 Go et 150 Go à 200 Go pour des prix de 12,99 euros, 17,99 euros et 22,99 euros. À noter que cette offre a un autre argument : elle est compatible avec le réseau 5G.

Le troisième forfait mobile de Prixtel est intitulé “Le grand”, et c’est une formule intermédiaire. Si vous n’avez pas trouvé votre bonheur avec les deux autres offres précédentes, il devrait faire votre bonheur. Les paliers sont de 0 à 60 Go, 60 à 80 Go et 80 à 100 Go pour des tarifs de 7,99 euros, 10,99 euros et 12,99 euros. Une fois de plus, les prix sont très abordables.

On rappelle que chaque forfait mobile inclut les appels, SMS et MMS en illimité. Cela veut dore que seule la consommation de data influence la facture tous les mois, ce n’est pas le cas des appels ou des messages peu importe leur nombre.

Pourquoi craquer pour ce forfait mobile ?

L’abonnement “Le petit” avec son prix de 4,99 euros pour 20 Go constitue le meilleur forfait mobile du moment. Aucun autre opérateur ne peut proposer autant de data pour un prix aussi mini sur le marché. D’autant plus que vous pouvez choisir entre deux excellents réseaux et qu’Orange est le meilleur du marché. Même ce dernier ne propose pas des offres aussi accessibles.

Choisir le forfait mobile de Prixtel se fait de manière simplifiée et intuitive. Toute la démarche se fait en ligne, elle ne prend pas plus de quelques minutes, vous êtes certain de ne pas y passer des heures ni de perdre votre temps. En plus, vous pouvez très bien choisir de conserver le même numéro de téléphone lors de la transition.

Le forfait mobile de Prixtel et toutes ses versions ne vont pas garder ces prix mini pendant très longtemps. Ils expirent déjà ce mardi. Si vous voulez faire une très belle économie avant de partir en vacances cet été, il ne faut plus attendre.

