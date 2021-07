Galaxy Tab S7 : Samsung brade déjà le prix (et on ne sait pas pourquoi) 🔥

Cdiscount montre son plus beau visage avec une belle remise sur les dernières Samsung Galaxy Tab S7 et S7+. Les deux tablettes tactiles du géant coréen voient leur prix chuter de 200 à 300 euros selon le modèle. Profitez en, cette vente flash ne va pas durer.

© Samsung

Les soldes se poursuivent chez Cdiscount et le marchand français nous gratifie de très bons prix pour les dernières tablettes de Samsung, les Galaxy Tab S7 et S7+.

Comment ? Grâce à une double promotion : Cdiscount accorde une remise immédiate sur les ardoises et cette réduction est cumulable avec une offre de remboursement de Samsung d’un montant de 100 ou 150 euros selon le modèle choisi. De quoi rendre les toutes dernières tablettes premium Samsung Galaxy Tab S7 franchement plus abordables. On trouve :

Rappelons que ces deux tablettes tactiles ont été lancées il y a quelques semaines. Il est rare de voir de telles remises si peu de temps après la commercialisation d’un produit, surtout quand il est aussi haut de gamme. Une occasion à saisir donc pour ces ardoises qui sont considérées comme les meilleures du marché sous Android.

Profitez de l’offre Galaxy Tab S7+

Profitez de l’offre sur la Galaxy Tab S7

D’un point de vue rapport qualité prix, ces tablettes premium sont excellentes. Les prix affichés par Cdiscount sont les meilleurs du marché, vous pouvez faire une belle affaire. Avec 200 à 300 euros de remise sur les Galaxy Tab S7, le marchand généraliste fait même mieux que le site officiel de Samsung. Vous n’avez donc aucune raison de partir ailleurs puisque vous bénéficiez de toutes les garanties constructeurs si vous achetez une tablette chez Cdiscount.

Galaxy Tab S7 ou S7 + : laquelle choisir ?

Les Samsung Galaxy Tab S7 et Tab S7+, sont deux tablettes très clairement haut de gamme qui pourront satisfaire toutes les exigences. Cela transparaît d’ailleurs dès le design avec des lignes épurées et un élégant châssis en aluminium avec des bordures d’écran particulièrement fines. Les Tab S7, sont en fait aujourd’hui les seules tablettes Android haut de gamme… et donc les seules à pouvoir concurrencer les iPad d’Apple.

Les principales différences sont à chercher au niveau des diagonales d’écran : 11 pouces pour la Galaxy Tab S7, 12,4 pour la Tab S7+. Par ailleurs, les dalles n’utilisent pas les même technologies, la première étant en IPS, la seconde en Super AMOLED. Vous aurez en revanche une définition similaire, et une taux de rafraîchissement à 120 Hz dans les deux cas. Elles sont fines de 6,3 mm et 5,7 mm et légères de 500 et 575 grammes respectivement.

Pour ce qui est des performances on retrouve aussi quelques différences. On retrouve un Qualcomm Snapdragon 865+ dans les deux ardoises, mais avec 6 Go ou 8 Go de RAM. Le S Pen est toujours de la partie et il se fait encore plus précis et réactif avec une mine de 0,7 mm, 4096 niveaux de pression et un temps de latence record de seulement 9 ms. Finalement, on n’est plus très loin des sensations que l’on pourrait avoir avec de l’écriture manuscrite.

Le nouveau mode DeX transforme d’ailleurs ces Galaxy Tab S7 et Tab S7+ en postes de travail portatifs permettant de retrouver instantanément ses applications sur un écran via une interface dédiée. Éléments logiciels intéressants, elles peuvent également servir d’écran externe pour Windows et sont compatibles avec le service Xbox Game Pass Ultimate, la plateforme de jeux vidéo en streaming de Microsoft.

En ce qui concerne la photo, ces tablettes ne sont pas en reste puisqu’on retrouve en façade un appareil photo de 8 Mégapixels avec une ouverture de f/2.0 et à l’arrière, un bloc photo composé d’un appareil photo principal de 13 Mégapixels avec une ouverture de f/2.0 et un ultra grand-angle de 123° avec un capteur de 5 Mégapixels et une ouverture de f/2.2. Côté son, ce sont 4 haut-parleurs Dolby Atmos qui vous sont proposés sur ces tablettes.

Sur l’autonomie enfin, le Galaxy Tab S7+ intègre une batterie affichant une capacité de 10 090 mAh contre 8 000 mAh pour la Galaxy Tab S7. Dans les deux, les ardoises seront en mesure de vous accompagner sans peine dans vos usages les plus intensifs durant plusieurs heures, voire jours. Notons également le capteur d’empreintes physique sur la Galaxy Tab S7 au niveau du bouton d’allumage et d’un capteur optique sous l’écran pour la Galaxy Tab S7+.

Que retenir donc ? Globalement, les deux ardoises offres des prestations similaires. La différence qui se ressentira le plus au quotidien est la présence d’une dalle AMOLED plus grande sur la S7+. Si d’ordinaire, l’écart de prix entre les deux ardoise est suffisamment important pour faire l’impasse sur ce dernier, l’offre de Cdiscount permet de réduire l’écart de seulement 50 euros. La gain de confort par rapport au surcoût est selon nous largement en faveur de la S7+.

Profitez de l’offre Galaxy Tab S7+

Profitez de l’offre sur la Galaxy Tab S7