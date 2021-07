Un os de cerf gravé pourrait redéfinir notre vision de de Néandertal

Pour les chercheurs qui ont découvert cet os de cerf gravé, il s'agit d'une preuve d'imagination conceptuelle.

Des scientifiques ont annoncé la découverte d’un os de cerf gravé de 51.000 ans dans les montagnes Harz, en Allemagne. Cette œuvre, attribuée à un Homme de Néandertal, constitue une trouvaille particulièrement excitante; en effet, elle soulève de nombreuses questions sur le comportement artistique et symbolique de cette espèce.

Une analyse poussée a été réalisée sur l’os. Elle a montré que celui-ci d’abord été bouilli; son auteur l’a ensuite méticuleusement décoré de chevrons, mais sans pour autant correspondre à un outil particulier. Cela témoigne d’une vraie intention artistique.

L’art, preuve d’une “imagination conceptuelle”

Des recherches précédentes avaient déjà fait état d’un comportement relativement complexe; on sait par exemple qu’ Homo neanderthalensis était capable de produire et de comprendre les sons du langage moderne, qu’il produisait des outils et qu’il se livraient à des rites funéraires.

De même, ce comportement artistique avait déjà été mis en évidence par quelques motifs minimalistes. Ce qui est intéressant, c’est que la découverte de cet os constitue à ce jour le meilleur argument en faveur d’un processus artistique élaboré. Car selon les chercheurs, le plus intéressant est que cet objet revêt également une dimension symbolique. En anthropologie, c’est un point crucial, car il s’agit d’une preuve d’ “imagination conceptuelle” chez l’Homme de Néandertal.

Plagiaire ou artiste incompris ?

“Les preuves de décorations artistiques montrent la production d’objets pour des raisons symboliques, au-delà de la simple fonctionnalité. Cela ajoute un degré de complexité à ce que l’on sait des capacités cognitives des Néandertal”, explique la chercheuse Silvia M. Bello dans Nature Ecology & Evolution. “Le choix des matériaux, sa préparation avant la gravure, et la technique utilisée indiquent une expertise sophistiquée dans le travail de l’os”.

Reste désormais à savoir d’où vient ce comportement artistique. De nombreux travaux suggèrent qu’ Homo neanderthalensis aurait acquis ce trait au contact des Homo sapiens. Pour les auteurs de l’étude, il est impossible d’exclure que ces derniers aient eu une influence sur la production de ces objets.

Mais d’autres datations suggèrent également qu’ils seraient arrivés dans la région plusieurs millénaires après la gravure de cet os. Ce transfert culturel ne serait donc pas le seul facteur qui a poussé Homo neanderthalensis à développer cette symbolique abstraite. En définitive, L’Homme de Néandertal pourrait donc bien être un artiste incompris !

Le texte de l’étude est disponible ici.