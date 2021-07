A peine revenu sur Terre, Richard Branson lance une loterie pour un voyage dans l’espace

Ça y est : après 17 ans d’activité, Virgin Galactic vient enfin d’achever son premier vol d’essai habité du SpaceShipTwo conditions réelles. Comme annoncé, son fondateur Richard Branson était bien de la partie; il a donc pu réaliser son rêve d’enfant. Il devient le premier milliardaire à prendre part à une telle mission.

C’est une étape importante qui devrait marquer le début du tourisme spatial pour Virgin. Il reste donc un peu de temps à l’écurie rouge pour boucler les derniers préparatifs avant le début de son activité touristique, prévu en 2022. Mais d’ici là, le département commercial peut compter sur Branson pour en vanter les mérites.

“J’ai beau avoir rêvé de ce moment depuis tout petit, rien ne pouvait me préparer à la vue de la Terre depuis l’espace”, a réagi celui qui était officiellement venu “tester l’expérience client”. Verdict : une expérience “unique dans une vie”, qu’il espère bien vendre plus de 200.000 dollars le siège.

Comme prévu, le milliardaire a également fait sa grande annonce. Il s’agit d’une loterie mise en place en partenariat avec Omaze. Le gagnant pourra visiter les locaux de Virgin Galactic, guidé par Branson lui-même, avant de s’envoler à bord du SpaceShipTwo. Il est possible de s’inscrire à cette adresse.

Richard Branson avait suscité l’intérêt de nombreux observateurs en annonçant qu’il prendrait part à ce voyage. Et pour cause : beaucoup y ont vu une façon de couper l’herbe sous le pied à Jeff Bezos, qui partira dans l’espace de son côté le 20 juillet prochain.

Branson a refusé cette interprétation, expliquant qu’il n’y avait pas de compétition entre lui et Jeff Bezos. Mais les équipes de Blue Origin ne semblent pas du même avis… c’est en tout cas ce qui ressort de ce tweet posté par l’écurie bleue peu avant le départ du SpaceSHipTwo.

From the beginning, New Shepard was designed to fly above the Kármán line so none of our astronauts have an asterisk next to their name. For 96% of the world’s population, space begins 100 km up at the internationally recognized Kármán line. pic.twitter.com/QRoufBIrUJ

— Blue Origin (@blueorigin) July 9, 2021