Fiido X : un nouveau vélo électrique pliant avec cadre en magnésium et autonomie de 130km !

On ne présente plus Fiido, spécialiste des vélos pliants à assistance électrique ! La constructeur va proposé un nouveau modèle nommé Fiido X, qui vient amélioré son dernier Fiido D11.

@ Fiido

En termes d’apparence, le Fiido X hérite de son prédécesseur, le Fiido D11. Mais cette fois-ci, la structure du Fiido X adopte un processus de moulage unibody en alliage de magnésium et non plus en aluminium, du coup le poids du cadre n’est que de 3 kg, mais cela ne change malgré tout pas son poids total qui est toujours de 17,5 kg.

Autre nouveauté, sa batterie qui est maintenant intégrée à la tige de selle et offre une capacité de 417,6 Wh (36 V, 11,6 Ah) pour une autonomie pouvant aller jusqu’à 130 km ! La batterie bien qu’intégrée reste amovible, et le système de pliage se trouve dissimulé à l’intérieur du monotube horizontal. Plié il occupe moins de 0,2 m³ !

Un autre point fort de ce nouveau Fiido X, c’est son système de sécurité sans clé, offrant une fonction antivol sécurisée avec une serrure à code intelligente pour remplacer la serrure à clé traditionnelle. Le constructeur devrait même lancer une app mobile un peu plus tard permettant de surveiller le vélo à distance et en temps réel.

Présent dans la roue arrière, le moteur développe un couple maximal de 40 Nm, un capteur qu’on retrouve dans le pédalier permet de fournir une assistance électrique proportionnelle à la force appliquée sur les pédales, un énorme changement par rapport au D11 qui devrait le rendre bien plus agréable à conduire. On retrouve par ailleurs, une transmission Shimano à 7 vitesses, des pneus de 20 pouces, des phares LED ou encore des freins à disque.

Le Fiido X sera officiellement lancé sur Indiegogo le 13 juillet, il y aura cette fois deux versions : le Fiido X à partir de 1099$ en early-bird (vs 1999$ prix officiel) et le Fiido X Lite à 899$.