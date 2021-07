Avec CyberGhost VPN, la liberté sur internet prend tout son sens (-80%)

Si vous voulez vous protéger sur le net, l’excellent CyberGhost VPN propose en ce moment un deal exceptionnel à moins de 2€ par mois.

Si vous êtes à la recherche d’un VPN, c’est probablement que vous êtes conscient des risques inhérents à l’utilisation d’Internet, et que vous voulez vous en protéger. En effet, ces logiciels appelés VPN (pour Virtual Private Network) ont pour but de vous couvrir sur le net en masquant votre identité et vos activités en ligne.

Vous pouvez ainsi naviguer de façon plus sécurisée mais aussi plus libre puisque les VPN permettent de déjouer les filtres géographiques sur le net. Entre tous les prestataires du marché, CyberGhost compte parmi les plus qualitatifs. Et actuellement, ce VPN propose une promotion jamais vue valable sur son abonnement un an. Le tarif passe sous la barre des 2€ par mois.

Pourquoi CyberGhost VPN mérite que l’on s’intéresse à lui

Comme nous avons pu le constater lors du comparatif entre CyberGhost VPN ou NordVPN, CyberGhost est un excellent logiciel. En effet, ce dernier propose des paramètres de sécurité optimaux. Vos données de navigation (dont vos mots de passe et vos coordonnées bancaires, par exemple) seront chiffrées selon une norme avancée et reconnue.

Aussi, votre adresse IP sera masquée sans aucune faille, de manière à ce que votre identité soit totalement à l’abri. Cela va vous permettre de naviguer de façon anonyme, ce qui est une fonctionnalité très recherchée. Toutefois, CyberGhost va plus loin.

En effet, ce VPN dispose d’un vaste réseau de plus de 7 300 serveurs implantés dans près de 90 pays autour du monde. Vous allez ainsi pouvoir vous connecter à chacun de ces serveurs, ce qui va vous permettre de modifier votre localisation virtuelle pour déjouer tous les géo-blocages.

Vous allez donc pouvoir débloquer les catalogues Netflix étrangers, mais aussi procéder à des téléchargements de torrents de qualité. Cela sera possible grâce à des serveurs optimisés pour le P2P, mais aussi grâce aux excellentes vitesses de connexion manifestées par CyberGhost.

Même si vous êtes débutants dans le domaine des VPN, soyez rassuré, l’application de CyberGhost est très facile à prendre en main, et elle est compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation (Windows, iOS, macOS, Linux). Bien entendu, CyberGhost est aussi un VPN idéal pour Android.

L’offre à ne pas manquer : 85% de réduction + 3 mois gratuits

Si vous avez été convaincu par notre brève description des caractéristiques de CyberGhost, vous allez donc être heureux de découvrir l’offre promotionnelle inédite qu’il propose en ce moment. En effet, CyberGhost met actuellement à la disposition de tous une réduction importante sur son abonnement d’un an.

Ce dernier bénéficie non seulement d’une remise immédiate de 85%, mais aussi de trois mois de couverture supplémentaires gratuits, soit 15 mois en tout. Ainsi, le prix de votre année d’abonnement passe de 180€ à seulement 29€, soit 150€ d’économies.

Avec cette promotion, CyberGhost vous revient à seulement 1,99€ par mois. Vous en conviendrez, cette offre est assez folle. D’autant plus que cette dernière ne vous engage pas sur une durée trop longue, contrairement à beaucoup d’autres VPN qui vous demandent de souscrire pour plusieurs années.

De plus, sachez que CyberGhost vous propose une garantie de remboursement de 45 jours, ce qui est supérieur à ce qui se fait ailleurs sur le marché. Vous pouvez donc souscrire sans prendre aucun risque, en ayant la certitude d’être remboursé si jamais vous voulez annuler votre abonnement.

