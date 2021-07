Samsung : c’est confirmé, le Galaxy Z Fold 3 aura bien droit à un stylet

Une certification auprès de la FCC nous en apprend plus sur le S-Pen Pro qui accompagnera le futur smartphone pliant de Samsung.

© JDG

D’ici quelques semaines — et probablement le 11 août si l’on en croit cette rumeur — Samsung devrait lever le voile sur la nouvelle génération de ses smartphones pliants, les Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip. La firme devrait également en profiter pour présenter sa future montre connectée, la Galaxy Watch 4, mais aussi des écouteurs sans fil ainsi qu’un Galaxy S21 FE.

Bien que l’événement estival de Samsung soit généralement dédié à la présentation du nouveau Galaxy Note, cette année devrait faire exception, la firme ayant confirmé qu’elle ne présentera pas de successeur au Galaxy Note 20 cette année. Néanmoins, il ne faut pas tirer une croix sur le S-Pen, le traditionnel stylet qui accompagne depuis toujours la phablette de Samsung.

Plusieurs rumeurs s’accordaient déjà à dire que le Galaxy Z Fold 3 devrait bien bénéficier d’un stylet, mais voilà qu’une nouvelle certification auprès de la Federal Communications Commission (FCC) vient nous en apprendre un peu plus sur le S-Pen qui accompagnera le futur smartphone pliant de Samsung.

Un S-Pen Pro en approche

Celui-ci devrait porter le nom de « S-Pen Pro » et devrait être compatible avec plusieurs appareils de la marque, dont le Galaxy Z Fold 3, mais aussi le Galaxy Note 10 Lite, le Galaxy S21 Ultra, le Galaxy Note 20, et les tablettes Galaxy Tab S7 et S6. Pour l’occasion, ce stylet devrait se doter de quelques nouveautés du côté de la fonction Air Action, dont de nouveaux gestes permettant « de contrôler les applications à distance ». Enfin, ce stylet serait physiquement plus grand.

Pour l’heure, on ne sait pas encore si le Galaxy Z Fold 3 sera livré avec ce S-Pen Pro, ni même si le smartphone disposera d’un emplacement dédié pour le rangement, ou s’il faudra l’acquérir à part, comme avec le Galaxy S21 Ultra. Réponse dans quelques semaines, durant le Galaxy Unpacked 2021 !