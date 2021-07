VPN : ExpressVPN fête le Bastille Day avec une offre XL

S'il y a bien une offre à ne pas rater aujourd’hui, c'est celle d'ExpressVPN. C'est le moment pour souscrire au meilleur VPN à prix cassé.

Les VPN sont des applications qui sont désormais entrées dans le quotidien de dizaines de millions d’internautes dans le monde. Et si vous aussi vous vous y mettiez ? Pour rappel, les VPN offrent une navigation Internet sécurisée et anonyme. Ces outils sont tellement complets qu’ils permettent également de s’affranchir des blocages liés à votre position géographique, aux pare-feux ou à la censure.

Si vous recherchez un VPN à la fois performant et simple à utiliser, ExpressVPN est celui qu’il vous faut. Bien entendu, nous vous parlons de cet excellent VPN parce que grâce à son offre du jour, ses prix sont au plus bas. Avec sa promotion, vous pourrez profiter d’une réduction de -49% et de 3 mois gratuits.

ExpressVPN, la référence dans le monde des VPN

Vous ne savez pas à quoi sert ExpressVPN ? Dans un premier temps, l’application ExpressVPN va renforcer votre protection en ligne en chiffrant votre trafic web de bout en bout et en masquant votre adresse IP réelle. Cela permet de naviguer sans laisser de trace, mais aussi de masquer ses activités en ligne.

ExpressVPN est utile dans de nombreuses situations, notamment si vous voyagez hors de votre pays et que vous souhaitez continuer à avoir accès à vos contenus locaux. Avec plus de 3000 serveurs répartis dans 94 pays du monde, ce VPN vous permet également d’internationaliser vos contenus web.

Si ExpressVPN est considéré comme le meilleur VPN, c’est aussi et surtout parce qu’il délivre de très bonnes vitesses de connexion et un débit fluide. Vous pourrez ainsi effectuer vos activités quotidiennes normalement, télécharger et regarder des films et séries en streaming sans ralentissement. D’ailleurs, sachez qu’ExpressVPN parvient à débloquer plusieurs bibliothèques sur Netflix.

L’application ExpressVPN est disponible sur de nombreux appareils (PC, tablettes, smartphones, Smart TV et Fire TV Stick). Elle est aussi compatible sur des supports moins conventionnels comme les télévisions et les boîtiers connectés ainsi que les routeurs. À ce sujet, il s’agit d’un excellent VPN pour routeur Wi-Fi grâce à son application dédiée.

L’offre flash à ne pas manquer

En accord avec son statut de VPN haut de gamme, ExpressVPN ne propose que très rarement des promotions. Par chance, il fait une exception aujourd’hui en proposant aux nouveaux utilisateurs une réduction de -49% et 3 mois gratuits en plus lors de la souscription à son abonnement 12 mois.

Le tarif de ce dernier passe à 5,68€ / mois au lieu de 11,03€ / mois en temps normal. Cela représente une baisse quasiment de moitié sur la durée d’engagement, à savoir 15 mois. C’est d’ailleurs l’atout majeur de cette offre : exit les durées d’engagement à rallonge. Ici, vous signez pour un peu plus d’une année et c’est tout.

Afin de bénéficier de cette offre, il faut régler le service en un seul paiement. Rassurez-vous, ExpressVPN propose un test gratuit de 30 jours si bien qu’en cas d’insatisfaction, vous serez intégralement remboursé de votre achat.

Pour finir en beauté, notez qu’un compte chez ExpressVPN peut couvrir jusqu’à cinq appareils à la fois. Cela vous laisse la possibilité d’utiliser le VPN sur tous vos équipements, où que vous soyez.

