Splach Transformer : une étonnante trottinette électrique tout-terrain

Difficile de cataloguer le Splach Transformer : trottinette électrique tout terrain ? Mini-moto cross ? Un peu des deux peut-être. Les amateurs de sortie de piste devraient en tout cas y trouver leur compte !

© Splach Transformer

La trottinette électrique tout-terrain aux allures de moto-cross Splach Transformer vaut le détour. Ce véhicule étonnant est en effet capable de rouler aussi bien en ville que sur les terrains les plus accidentés. Il est ainsi possible de changer les roues en fonction de la route à prendre. Et chacune d’entre elles intègre une suspension hydraulique pour avaler sans problème tous les obstacles.

Un véhicule personnalisable

Le moteur, qui développe une puissance de 960 W, permet à la trottinette d’atteindre une vitesse de pointe de 38 km/h en mode Sport. Il existe trois autres modes (Eco, Middle et High) pour des performances certes moins rapides, mais plus efficaces en termes d’autonomie. La batterie de 490 W (10,2 A, 48 V) affiche une autonomie de 35 à 40 km en ville.

Si le véhicule a sa place dans les milieux urbains, il est aussi tout à fait à l’aise sur terrain accidenté. D’ailleurs, il est suffisamment puissant pour grimper des pentes jusqu’à 28 degrés, et sa conception autorise aussi des sauts sans danger. Les pilotes les plus aguerris pourront aussi s’en servir assis, grâce à une selle tout aussi petite que la trottinette elle-même.

Outre les roues, le véhicule gagne son nom de Transformer par le fait que l’on peut changer le guidon par un modèle plus petit. Ce qui achève d’en faire un mini moto-cross ! Il est aussi possible de modifier le capot avec cinq modèles interchangeables, et d’installer des pédales plus grandes, donc plus confortables.

Le Splach Transformer est commercialisé sur Indiegogo, au prix de 1.099 $, soit 63 % moins cher que le tarif public. Les livraisons débuteront en octobre.