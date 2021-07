Le prix du SSD Samsung 870 QVO 2 To touche un nouveau plus bas historique

Le SSD Samsung 870 QVO trouve un prix jamais vu dans sa version 2 To. C'est le moment dire au revoir à votre vieux disque à plateaux.

Les prix des SSD baissent petit à petit et en voilà une nouvelle preuve avec cette promotion sur le SSD Samsung 870 QVO de 2 To chez Amazon. Le marchand le propose à seulement 157 euros. C’est 55,40 euros de moins que les 209 euros demandés au moment de son lancement et c’est le prix le plus bas que nous avons constaté chez le marchand. Bref, c’est une bonne affaire si vous voulez mettre la main sur disque rapide et fiable avec une large capacité. Sachez qu’il s’agit en plus de la seconde génération de ce SSD de Samsung.

Samsung 870 QVO : 2 To efficaces

Le Samsung 870 QVO est un SSD assez classique, il n’y a donc pas de surprise particulière, mais il mérite quelques précisions. La plus importante est de signaler qu’il utilise de la mémoire QLC pour gagner en capacité en conservant un tarif agressif. Cette technologie “Quad Level Cells” permet de stocker plus d’information par cellule, chacune d’elle peut donc stocker plus d’informations. En contrepartie, on perd légèrement en performances.

Pour compenser, Samsung a prévu un cache “SLC” (Single Level Cell) qui fait l’inverse : capacité moindre, mais des performances supérieures. En théorie cela permet d’avoir le meilleur des deux mondes. En pratique, quand le cache SLC est saturé la vitesse d’écriture baisse. Ceci étant dit, cela sera toujours beaucoup, beaucoup plus rapide qu’un disque à plateaux et la saturation du cache est difficile à atteindre dans le cadre d’un usage quotidien. Seules les copies de très gros fichiers risquent de saturer le cache.

Cette mémoire QLC possède par ailleurs une durée de vie un peu plus courte. Dans le cadre d’un usage grand public, vous n’arriverez probablement toutefois pas à user la mémoire jusqu’à la panne. Samsung annonce d’ailleurs trois ans de garantie ou 360 To d’écriture au total. Autrement dit, c’est donc un peu plus de 300 Go d’écriture par jour en moyenne sur ces 3 ans, vous avez de quoi faire.

Samsung annonce enfin des débits en lecture de 560 Mo/s par seconde. Largement suffisant pour installer votre système et plusieurs jeux qui jouiront de cet accès rapide aux données. Comme tous les SSD 2,5 pouces, il se connecte en SATA. Attention, si vous comptez l’installer dans un emplacement 3,5 pouces, il est livré sans adaptateur pour ledit slot.

