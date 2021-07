Bon plan VPN : Surfshark propose un joli rabais sur sa formule de sécurité

Ne manquez pas la réduction actuelle de plus de 80% sur l’abonnement de deux ans au VPN Surfshark.

© Journal du Geek

Vous en avez assez de prendre des risques lorsque vous naviguez sur le net ? Alors il est temps de mettre fin à cela. Et pour ce faire, des solutions simples existent : les VPN. Ces logiciels agissent à deux niveaux pour vous protéger : ils chiffrent vos données de navigation et masquent votre adresse IP.

De cette façon, vos informations personnelles et votre identité ne peuvent pas être piratées, ce qui est primordial. Toutefois, sachez aussi que les VPN proposent une multitude de fonctionnalités supplémentaires, afin de vous donner accès à de nombreux avantages.

Et dans ce domaine, vous pouvez faire confiance à Surfshark, qui vous propose actuellement une remise de 81% sur son abonnement de 24 mois.

Surfshark : pourquoi est-il si bon ?

Si Surfshark figure parmi les meilleurs VPN actuels, c’est qu’il affiche des services très qualitatifs. Dans un premier temps, sachez que Surfshark propose des paramètres de sécurité optimaux. Ce VPN chiffre vos données de navigation selon la norme avancée AES 256 bits, ce qui est très bon.

Aussi, Surfshark camoufle votre adresse IP sans manifester aucune fuite, ce qui est excellent. De cette manière, vous allez pouvoir mettre vos informations sensibles (telles que vos mots de passe ou coordonnées bancaires) à l’abri, mais aussi naviguer de manière totalement anonyme, ce qui est un gros avantage.

Mais Surfshark va plus loin que votre simple sécurité et vous propose d’autres options. En effet, ce dernier dispose par exemple d’un vaste réseau de plus de 3 200 serveurs dans plus de 60 pays du monde entier, afin que vous puissiez vous connecter partout dans le monde et déjouer tous les géo-blocages.

Cela vous sera possible depuis tous vos appareils en même temps (qu’ils fonctionnent sous Windows, Android, iOS, macOS ou Linux) grâce à un nombre de connexions simultanées illimité. Cette particularité est d’ailleurs propre à Surfshark est le rend encore plus attractif. Vous n’aurez ainsi aucune restriction pour profiter des avantages de Surfshark VPN, ce qui est clairement appréciable.

Une réduction immédiate de 81% sur l’abonnement de 2 ans à Surfshark

Comme nous vous le disions en introduction, Surfshark propose en ce moment une réduction très avantageuse. Cette dernière s’applique à son abonnement d’une durée de 24 mois, et baisse son prix de 81%, ce qui est assez énorme.

Grâce à cette promotion, les 24 mois de protection de Surfshark ne vous coûteront que 50,46€, alors qu’habituellement, il faut compter plus de 260€ pour être couvert sur une si longue période. Par conséquent, le prix de revient mensuel de votre VPN passe de 10,93€ à seulement 2,10€, ce qui vaut clairement le détour.

Avec cette réduction Surfshark, ce sont donc plus de 200€ que vous allez pouvoir économiser, et vous en conviendrez, cela ne se refuse pas. Si toutefois vous étiez encore frileux à l’idée de vous engager pour deux années, sachez que Surfshark met à la disposition de tous ses utilisateurs une garantie de remboursement d’une durée de 30 jours.

Ainsi, vous pouvez l’essayer sans prendre aucun risque, car vous pourrez être remboursé sur simple demande à tout moment durant cette période si vous ne souhaitez pas poursuivre au-delà.

