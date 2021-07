Leroy Merlin : des packs sécurité pour la maison connectée avec Enki

Electroménager Par Olivier le 18 juillet 2021 à 15h00

Une des conséquences de la crise sanitaire, c'est qu'elle a poussé les Français à réinvestir leurs logements. Avec les différents confinements, il a fallu rafraîchir et redécorer maisons et appartements, et parfois pousser les murs. À cette occasion, beaucoup ont aussi découvert les systèmes de maison connectée.

© Enki/Leroy Merlin