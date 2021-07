Lego revisite le Combi T2 Camper de Volkswagen, un véhicule classique des années 70

Lego parle de nouveaux aux nostalgiques avec un set qui rappellera d'excellents souvenirs à ceux qui ont pu partir en vacances à la plage avec le fameux Combi T2 de Volkswagen ! Une des particularités du van, reproduite dans ce nouveau set, est son toit relevable.

© Lego

Après avoir proposé le Combi T1, Lego double la mise en commercialisant un nouveau véhicule emblématique de Volkswagen, le T2 Camper. Lancé dans les années 1960-1970, ce van était paré pour l’aventure avec une cuisine équipée, un évier, des placards et un toit ouvrant. Ce nouveau set reproduit fidèlement le véhicule, véritable symbole d’une époque révolue.

Un véhicule unique en son genre

Ce set, plus grand que le précédent, se distingue par un nouveau coloris, une porte coulissante et son pare-brise qui s’approche le plus possible de celui de son modèle, iconique. Le T2 Camper emporte avec lui tout le nécessaire du bon campeur amateur de road trip : non seulement les placards s’ouvrent, mais il pourra aussi compter sur un réchaud à gaz et une bouilloire !

Mieux encore, Lego a multiplié les accessoires en fournissant des chaises pliantes et même une planche de surf (tout cela miniature, évidemment). Le véhicule au volant fonctionnel a aussi son toit relevable en tissu, tout comme les rideaux intérieurs ! Le van est livré avec deux plaques d’immatriculation, une allemande et l’autre américaine, ainsi qu’avec une planche d’autocollants aux designs rétro.

Une fois construit, le set (qui comprend 2.207 pièces) a des dimensions de 15 x 15 x 35 cm. Il sera vendu le mois prochain au prix de 159,99 €. Le T1 Camper sera lui bientôt retiré de la vente, alors si vous êtes intéressé, précipitez-vous sur les derniers sets disponibles.