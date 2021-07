Galaxy Tab S7 FE : Samsung est cash, sa nouvelle tablette perd déjà 50% 🔥

Samsung dévoile une offre exceptionnelle pour le lancement de sa Galaxy Tab S7 FE. Cette version "Fan Edition" de sa tablette tactile va connaitre un immense succès avec un rapport qualité prix convaincant. La remise en cours est la cerise sur le gâteau.

Alors que la Samsung Galaxy Tab S7 FE vient à peine de sortir, la marque a décidé de doper les ventes du lancement avec une offre imbattable. Ce nouveau modèle de tablette tactile se place parmi les meilleurs du marché. C’est une version revisitée de la Tab S7, avec un tarif plus abordable et des caractéristiques techniques très séduisantes.

Si vous prenez la Samsung Galaxy Tab S7 FE dans le cadre de cette offre, le site officiel vous offre une série de bonus, en numéraire et en nature. Par exemple, les Galaxy Buds Live (valeur : 169 euros) ou un Book Cover Keyboard. En plus, vous avez aussi droit à une offre de remboursement de 100 euros, un bonus à la reprise de 50 euros et 5% en points Samsung Rewards. En cumulant tous ces avantages, la tablette affiche un prix de 315 euros au lieu de 669 euros, c’est exceptionnel.

Pour voir l'offre sur la Galaxy Tab S7 FE, c'est ici :

Quels avantages pour la Galaxy Tab S7 FE ?

Si vous n’êtes pas connaisseur de la gamme FE, il convient de rappeler quelques éléments concernant la nouvelle tablette Galaxy Tab S7 FE. Pour concevoir ce modèle Fan Edition, Samsung a pris en compte les retours de sa communauté pour sortir un appareil abordable et qui ne lésine pas sur la partie technique. En ce sens, cette version s’inspire grandement de la Galaxy Tab S7+ sauf qu’elle est moins chère.

Le premier avantage auquel vous avez droit en prenant la tablette Galaxy Tab S7 FE sur le site officiel, c’est le choix entre deux produits offerts par la marque. Vous pouvez sélectionner les Galaxy Buds Live ou un Book Cover Keyboard quand vous ajoutez l’appareil à votre panier, ceux-ci seront expédiés gratuitement lors de la commande. D’un côté, il y a les excellents écouteurs sans fil avec réduction de bruit active (valeur de 169 euros) et de l’autre, une pochette (valeur de 169 euros) qui fait aussi office de clavier pour votre nouvelle tablette.

Le site officiel ne s’arrête pas là, il ne lésine pas sur les avantages avec cette offre de lancement. Si vous choisissez la tablette Galaxy Tab S7 FE, la marque vous propose aussi une offre de remboursement (ODR) qui peut aller jusqu’à 100 euros. Pour ce faire, il faut simplement remplir la demande en ligne : le document est accessible directement sur la boutique.

En plus, vous pouvez aussi profiter d’un bonus de 50 euros à la reprise de votre appareil actuel. Il s’ajoute au montant de base, ce qui veut dire qu’il peut monter assez vite dans le cas où vous disposez d’une tablette récente que vous renvoyez pour la nouvelle version. Le dernier avantage se traduit par une cagnotte de 5% en points Samsung Rewards, vous pouvez ensuite les utiliser sur le store pour prendre des accessoires par exemple. Pour la Galaxy Tab S7 FE, cela représente environ 34 euros.

Tous ces avantages ont le mérite de se cumuler à l’achat de la tablette Galaxy Tab S7 FE, vous réalisez donc d’excellentes économies sur un modèle qui vient de sortir sur le marché. Avec tous ces bonus, l’appareil passe à 315 euros, c’est moitié moins que le tarif initial. C’est une aubaine de retrouver une offre de lancement aussi généreuse de la part de Samsung, mieux vaut en profiter sans attendre pour éviter les ruptures de stock.

Quelles caractéristiques pour la tablette Galaxy Tab S7 FE ?

Si la tablette Galaxy Tab S7 FE se veut plus accessible que les versions Galaxy Tab S7 et S7+, elle ne met pas de côté les caractéristiques techniques pour autant. Globalement, elle dispose d’un rapport qualité-prix très convenable qui est encore nettement amélioré par les offres mises en avant sur le site officiel.

Pour entrer dans le détail, la tablette Galaxy Tab S7 FE a droit à un écran de 12,4 pouces pour une définition de 2560 x 1600 pixels. Il faut noter que ce modèle est doté d’une dalle LCD tandis que les modèles de base de la gamme bénéficient de l’OLED. Néanmoins, on peut compter sur le savoir-faire de Samsung en la matière pour proposer un joli résultat final.

La tablette Galaxy Tab S7 FE peut se vanter de disposer d’une batterie de 10 090 mAh avec la charge rapide de 45 W, ce sont les mêmes spécificités que sur la Tab S7+. C’est une des meilleures autonomies disponibles sur le marché, peu de concurrents placés sur le même créneau sont capables de faire aussi bien. En plus, la charge rapide vous permettra de récupérer la moitié de la batterie en quelques dizaines de minutes à peine.

En termes de puissance, la tablette Galaxy Tab S7 FE s’appuie sur la présence d’un processeur Snapdragon 750G. En comparaison, les modèles classiques sont dotés du Snapdragon 865+. Si cette puce est plus récente, celle qui équipe le nouveau modèle sera largement suffisante pour faire fonctionner l’appareil sans temps de latence. En plus, elle a le mérite d’être compatible avec le 5G, c’est l’assurance de profiter d’un excellent réseau ultra-rapide.

Pour terminer, la tablette Galaxy Tab S7 FE a droit à deux haut-parleurs qui offrent une qualité sonore appréciable. On retrouve aussi un capteur photo principal de 8 Mpx à l’arrière et d’un capteur de 5 Mpx à l’avant. Globalement, cet appareil bénéficie de toutes les fonctionnalités attendues sur un modèle destiné à une utilisation quotidienne, que ce soit la batterie, la puissance ou autre.

Sachez que si vous craquez pour la tablette Galaxy Tab S7 FE, Samsung vous livre dans les deux à trois jours qui suivent votre commande. En cas de besoin, vous pouvez également bénéficier d’un délai de rétractation de 14 jours, cela vous permet de renvoyer le produit gratuitement pour être remboursé. N’attendez plus, il y a des chances que cette offre disparaisse très rapidement du site officiel faute de stock.

Pour profiter de l'offre sur la tablette Galaxy Tab S7 FE, c'est ici :

