Huawei P50 : le futur monstre de la photo mobile sera présenté à la fin du mois

C’est officiel, le Huawei P50 sera présenté le 29 juillet prochain dans une conférence qui débutera à 13h30 (heure française).

© Huawei

Cela fait des mois qu’on parle du futur fleuron de Huawei, le P50. Néanmoins, si la marque avait pris l’habitude de dégainer son smartphone au mois de mars, 2021 est une année bien particulière. Entre sanctions américaines et problèmes d’approvisionnement, le P50 aura donc pris son temps, mais l’attente vient de prendre fin.

C’est officiel, le Huawei P50 sera présenté le jeudi 29 juillet 2021. La firme l’a confirmé dans un post sur Sina Weibo, le Facebook chinois. La conférence débutera à 13h30 (heure française), et la firme devrait en profiter pour lever le voile sur les différentes variantes de son smartphone haut de gamme.

Nouveau monstre photographique ?

Traditionnellement orientée photographie, la gamme P de Huawei ne devrait pas déroger à la règle cette année. « La route à parcourir n’a pas de fin, cette fois-ci nous nous surpasserons à nouveau dans le domaine de la photographie » précise Richard Yu, big boss de la division mobile de Huawei. La firme s’était de nombreuses fois illustrée en matière de photographie mobile en étant la première à introduire des capteurs RYYB ou encore le zoom périscopique du Huawei P30 Pro.

Au menu, on s’attend à un Huawei P50 dans cette continuité, avec notamment l’arrivée d’un gros capteur photo dont la taille pourrait atteindre un pouce. Certaines rumeurs évoquent également un hypothétique zoom x200, une première dans le monde des smartphones.

Reste encore à attendre le 29 juillet prochain pour confirmer ou non toutes ces rumeurs. On peut néanmoins d’ores et déjà assurer que la gamme P50 de Huawei sera, une nouvelle fois, privée des services de Google. HarmonyOS — l’alternative maison à Android de Huawei — devrait probablement être installé d’emblée sur le smartphone.