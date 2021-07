Box internet : Bouygues Telecom vend sa fibre à prix cassé (RED by SFR aussi)

C'est le week-end parfait pour choisir une nouvelle box Internet, leur prix est en forte baisse chez Bouygues Telecom et RED by SFR. Les offres se terminent déjà lundi.

© Unsplash / Paul Hanaoka

Changer de box Internet pouvait être une vraie corvée il y a quelques années encore. Le marché était encore opaque, les offres et les procédures à suivre pouvaient sembler assez complexes. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, car plusieurs FAI ont œuvré pour la transparence du secteur : on retrouve donc des prix qui sont plus accessibles et plus transparents.

Ce week-end, la box Internet est clairement à l’honneur. Bouygues Telecom et RED by SFR s’illustrent avec d’excellentes ristournes qui permettent de faire chuter la fibre sous less 20 euros par mois. Comparez avec votre formule actuelle, il est fort probable qu’elle soit (au moins) deux fois plus chère.

Avant de changer de box Internet, sachez que vous pouvez tester votre éligibilité à la fibre directement sur les sites de Bouygues Telecom et RED by SFR. Il suffit de renseigner l’adresse de votre domicile pour obtenir une réponse, c’est parfait si vous n’avez pas encore d’abonnement fibre. Il faut aussi être nouveau client chez le fournisseur de votre choix pour pouvoir bénéficier des remises en cours.

Bouygues Telecom, la gamme de box Internet à prix réduit

Bouygues Telecom s’illustre avec ses box Internet ce week-end, et toute la gamme s’accompagnent d’une belle remise. Une offre se démarque particulièrement aujourd’hui, mais toutes peuvent s’avérer intéressantes en fonction de vos attentes (et de votre budget). Vous devriez trouver votre bonheur avec ces différents abonnements, à condition de ne pas trop attendre pour profiter des réductions.

La première box Internet de Bouygues Telecom est celle qui offre le meilleur rapport qualité-prix de la gamme. Intitulée Série Spéciale Bbox, elle revient à 15,99 euros par mois pour la fibre (500 Mb/s en téléchargement et 300 Mb/s en envoi), 180 chaînes TV avec un décodeur 4K et les appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays. C’est une offre qui est apparue ce jeudi, elle est tout à fait inhabituelle.

Pour voir cette Série Spéciale, c’est ici :

Le prix de cette box Internet est garanti par Bouygues Telecom pendant un an après quoi il repasse à 36,99 euros. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la Série Spéciale est au même prix que la Bbox Fit, sauf qu’elle a un meilleur débit et qu’elle inclut la TV. Pour une formule triple-play, c’est le meilleur prix du marché.

Sinon, sachez que Bouygues Telecom propose trois autres box Internet (plus classiques) :

Bbox Fit : Fibre (300 Mb/s en téléchargement et 200 Mb/s envoi), les appels illimités vers les fixes pour 15,99€ par mois

: Fibre (300 Mb/s en téléchargement et 200 Mb/s envoi), les appels illimités vers les fixes pour 15,99€ par mois Bbox Must : Fibre (1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en envoi), 180 chaînes TV et les appels illimités vers les fixes et les mobiles à 22,99€ par mois

: Fibre (1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en envoi), 180 chaînes TV et les appels illimités vers les fixes et les mobiles à 22,99€ par mois Bbox Ultym : Fibre (2 Gb/s en téléchargement et 600 Mb/s en envoi), 180 chaînes TV et les appels illimités vers les fixes et les mobiles + bonus à 28,99€ par mois

Toutes les box Internet de Bouygues Telecom s’accompagnent d’un engagement de 12 mois. Cela reste négligeable car vous avez droit au meilleur prix pendant toute cette période. Après celle-ci, vous êtes totalement libre de résilier et éviter le retour au prix de base. D’ici là, sachez que Bouygues Telecom peut prendre en compte jusqu’à 100 euros de frais de résiliation si vous prenez une de ces offres.

RED by SFR, une box Internet à prix réduit

RED by SFR s’illustre sur le marché des box Internet et du forfait mobile depuis plusieurs années maintenant. S’il séduit du monde, c’est parce qu’il propose une gamme sans engagement de durée, ce qui laisse aux clients la possibilité de partir quand ils le souhaitent sans devoir rester pendant une période déterminée. Cependant, ce ne sont pas les seuls avantages avancés par le fournisseur, on retrouve aussi un excellent prix pour une formule complète.

Avec la remise, la box Internet de RED by SFR tombe à 20 euros par mois pour la fibre en très haut débit (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi) ainsi que les appels illimités vers les fixes et les mobiles. Le fournisseur va plus loin que ce prix compétitif, il vous offre le premier mois après la souscription.

Pour voir la box Internet e RED by SFR, c’est par ici :

Sans promotion, cette box Internet revient à 35 euros par mois. C’est simple, vous ne payez que 240 euros pour une année au lieu de 420 euros, ce qui veut dire que vous économisez presque 200 euros sur la période. En plus, il faut préciser que ce tarif n’a pas vocation à doubler ou tripler au bout d’un an. Vous réalisez une affaire dès la souscription, mais aussi dans la durée, ce qui reste très appréciable.

Pour bénéficier de l’option TV avec cette box Internet, il suffit de prendre le décodeur à 19 euros à l’achat. Pour 35 chaînes, le prix de l’abonnement mensuel reste le même, soit 20 euros par mois. Pour 100 chaînes, il passe alors à 23 euros par mois — ce qui reste plus que convenable pour une telle option.

La box Internet de RED by SFR offre un débit de 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi, elle fait mieux que ses concurrents pour un prix réduit. Si vous souhaitez bénéficier d’une offre en plus rapide, il y a l’option Débit max avec WiFi 6 pour quelques euros de plus par mois. Cela peut s’avérer intéressant si vous vivez en colocation ou en famille nombreuse. Encore une fois, il s’agit d’une option facultative que vous pouvez choisir ou non. Tous les détails sont affichés de manière transparente sur le site officiel du fournisseur.