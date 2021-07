Galaxy S21 : Samsung explose son prix, cette offre ne va pas durer 🔥

Les Samsung Galaxy S21 n'ont jamais été vu à des prix aussi avantageux. Si vous voulez acheter le smartphone Android le plus premium du marché, voici une solution pour réduire drastiquement son prix.

En janvier dernier, Samsung officialisait ses nouveaux flagship, les Galaxy S21. Aujourd’hui, ce sont les smartphones sous Android les plus haut de gamme du marchĂ©. Ils combinent puissance, performance, photo ou encore autonomie. Rivalisant directement avec les iPhone 12, ce sont les rĂ©fĂ©rences sur leur segment.

ForcĂ©ment, ce type de smartphones premium a un prix… que Samsung tente d’allĂ©ger ce week-end. En l’occurrence, les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra bĂ©nĂ©ficient d’une sĂ©rieuse remise pour quelques jours (attention, l’offre expire dimanche). Cela vous permettra d’Ă©conomiser des centaines d’euros sur ces appareils pour diviser le prix quasiment par deux.

Pour voir les offres sur le Galaxy S21, c’est ici :

Samsung s’illustre souvent avec des offres sur son store officiel – et celles-ci sont parfois exceptionnelles. En ce moment, vous avez l’occasion de faire une excellente affaire sur les Galaxy S21. Si le prix de base de ces smartphones est trop Ă©levĂ© pour vous, les avantages en cours rĂ©duisent lourdement leur tarif. Par contre, mieux vaut ne pas attendre trop longtemps, car certains modèles sont dĂ©jĂ en rupture de stock.

Si vous avez encore une once d’hĂ©sitation sur le Samsung Galaxy S21, sachez que le site officiel vous fait bĂ©nĂ©ficier d’une seconde chance. Vous avez jusqu’Ă 14 jours pour changer d’avis, auquel cas le retour est gratuit et vous ĂŞtes remboursĂ© en intĂ©gralitĂ©. C’est un bon filet de sĂ©curitĂ© de la part de la marque, vous ne prenez donc aucun risque Ă passer commande en ligne.

Des bonus de folie sur les Samsung Galaxy S21

Ces avantages sur les Samsung Galaxy S21 sont monstrueux, ils prennent diffĂ©rentes formes et peuvent se cumuler afin de vous faire profiter du prix le plus bas. Regardons de plus près ce qu’il en est, sachant que tous ces bonus restent limitĂ©s par le temps et les stocks disponibles.

Le premier avantage sur la gamme est clairement le meilleur. Dans le cas oĂą vous craquez pour un Samsung Galaxy S21, vous avez droit Ă une rĂ©duction immĂ©diate. Le montant de cette remise est de 60 euros pour la version classique et 110 euros pour les versions Galaxy S21+ et S21 Ultra. VoilĂ dĂ©jĂ un premier bonus qui fait baisser le tarif de votre prochain bonus, sachant qu’il s’active dès que vous ajoutez le tĂ©lĂ©phone au panier, vous n’avez rien Ă faire de plus que de passer commande.

Sinon, la boutique officielle affiche aussi une offre de remboursement (ODR) qui peut monter jusqu’Ă 100 euros quand vous prenez un Samsung Galaxy S21. Pour en profiter, il suffit de remplir une demande directement en ligne. Le formulaire est disponible sur la page dĂ©diĂ©e aux smartphones, elle est facile Ă trouver et Ă remplir, surtout qu’elle vous fait profiter d’une belle rĂ©duction rĂ©troactive.

Le bonus Ă la reprise de votre smartphone actuel est aussi un bon moyen d’Ă©conomiser. Quand vous prenez votre Samsung Galaxy S21, vous pouvez retourner votre modèle Ă la marque. Dans ce cas, un bonus de 100 euros s’additionne Ă la somme de base. Pour faire simple, le total peut vite monter Ă quelques centaines d’euros si vous avez un tĂ©lĂ©phone rĂ©cent.

Pour les soldes, le store avance aussi des rĂ©ductions sur plusieurs produits. Évidemment, elles se cumulent avec les prĂ©cĂ©dents avantages que nous avons Ă©voquĂ©s. Dans le cas oĂą vous choisissez le Samsung Galaxy S21 avec un ou deux autres produits, vous bĂ©nĂ©ficiez d’un pourcentage de remise de 10% ou 15%. Plusieurs rĂ©fĂ©rences sont Ă©ligibles, c’est très intĂ©ressant si vous ĂŞtes en quĂŞte de plusieurs appareils, Ă l’exemple des Ă©couteurs sans fil ou d’un tĂ©lĂ©viseur. Évidemment, toutes ces rĂ©fĂ©rences sont aussi premium que les smartphones de la marque. Enfin, le dernier bonus est le cumul de 5% en points Samsung Rewards, un montant que vous pouvez dĂ©penser par la suite sur le site officiel pour choisir une coque ou un accessoire Ă prix mini.

Quel sera votre Samsung Galaxy S21 ?

Après avoir listĂ© tous ces avantages, le mieux est d’Ă©voquer les caractĂ©ristiques techniques des Samsung Galaxy S21 pour vous aider Ă choisir votre prochain smartphone. Vous l’avez compris, cette gamme premium est composĂ©e de trois modèles : S21, S21+ et S21 Ultra. Globalement, on retrouve donc un modèle standard, intermĂ©diaire et haut de gamme. Chaque version saura s’avĂ©rer solide et efficace dans le temps, tous ces modèles sauront tenir pendant plusieurs annĂ©es sans perdre en performance.

Les Samsung Galaxy S21 ont droit Ă des Ă©crans OLED de 6,2, 6,7 et 6,8 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Chaque modèle a droit Ă la comptabilitĂ© avec la 5G, cela veut dire que vous pouvez choisir votre nouveau smartphone et bĂ©nĂ©ficier de ce nouveau rĂ©seau rapide et performant sous peu. Qu’il soit dĂ©jĂ dĂ©ployĂ© Ă l’endroit oĂą vous ĂŞtes ou non, vous n’aurez pas besoin de changer de tĂ©lĂ©phone d’ici un ou deux pour en profiter.

Sinon, tous les Samsung Galaxy S21 cachent sous le capot une puce Exynos 2100. Ce processeur maison est le plus puissant sous Android Ă l’heure actuelle, il assure la puissance des smartphones aussi bien que la bonne gestion de la batterie et le traitement des images. Ă€ ce sujet, on retrouve un quadruple module photo efficace de jour comme de nuit en matière de rendu pour les images ou les vidĂ©os. Ces modèles s’appuient respectivement sur des batteries de 4 000, 4 800 et 5 500 mAh.

N’attendez plus pour choisir votre Samsung Galaxy S21, les ruptures de stock arrivent Ă grands pas et elles vont bientĂ´t viser la totalitĂ© de la gamme et des coloris. Hors couleurs exclusives, sachez que la livraison s’effectue en deux ou trois jours sans frais après la commande.

Pour profiter des avantages sur les Samsung Galaxy S21, c’est par ici :

