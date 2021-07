Intego : l’antivirus de référence sur Mac est en soldes, et pas qu’un peu (-65%) 🔥

Fini les soucis de piratage avec ce pack antivirus Intego. Le grand expert de la cybersécurité sur Mac fait des soldes.

Les risques informatiques ne visent pas seulement les ordinateurs sous Windows. Les Mac peuvent aussi être susceptibles d’être visés par des menaces extérieures, et Apple l’a encore confirmé il y a quelques semaines. Pour éviter ces dernières, il est conseillé de prendre un bon antivirus. Intego se place parmi les spécialistes du marché si vous avez un appareil sous macOS.

L’entreprise a longtemps misé uniquement sur une solution dédiée à macOS. Si depuis juin dernier, elle possède aussi une version Windows, elle a tourné pendant plus de 20 ans juste avec un antivirus pour Mac. Ce sont toutes les spécificités des Mac qui ont été prises en compte, il est bien plus complet qu’un antivirus qui aurait été imaginé en natif sur Windows puis adapté à macOS. En bonus, Intego fait de gros rabais ce week-end.

Outre l’antivirus, Intego a aussi pensé une solution plus complète pour assurer la sécurité de votre ordinateur. Dans le Mac Premium Bundle X9, on retrouve bien évidemment son fameux antivirus pour Mac. Par ailleurs, il inclut aussi un pare-feu (qui évite le piratage sur des réseaux partagés), un nettoyeur pour Mac, une solution de sauvegarde et un service de contrôle parental. Bref, le tout est vendu à un prix dérisoire en ce moment.

Ce pack Intego affiche actuellement une baisse de prix à 34,99 euros au lieu de 84,99 euros (pour une licence et une année). Il existe aussi un abonnement pour 2 ans, son tarif est encore moins cher proportionnellement. La société propose également des licences pour protéger plusieurs ordinateurs Mac, cela permet aussi de faire baisser le prix.

Si vous souhaitez partir uniquement sur l’antivirus pour Mac, c’est aussi possible chez Intego. Cette offre est aussi à prix réduit : 19,99 euros par an, au lieu de 49,99 euros. Le pack complet est seulement 15 euros plus cher chaque année, on aurait tendance à vous le recommander. C’est le meilleur moyen de protéger votre Mac de tous les risques.

Le bundle mis en avant par Intego est simple d’utilisation et pratique. Une fois installé, il ne vous dérangera pas quand il sera en fonctionnement (aucun ralentissement), vous ne recevrez pas de notifications quand vous serez en train de travailler. Un tableau de bord vous donne accès à toutes les informations utiles en un clin d’œil pour une expérience efficace et discrète à la fois.

