Le Xiaomi Redmi Note 10 5G est à un prix incroyable avec cette offre

Smartphone 5G particulièrement bien équilibré, le Xioami Redmi Note 10 5G est à un prix défiant toute concurrence chez Bouygues Telecom.

Bouygues Telecom enchaîne les offres ces derniers temps et elles sont loin d’être inintéressantes, bien au contraire. Aujourd’hui, l’opérateur propose l’excellent Xiaomi Redmi Note 10 5G pour seulement 1 euro + 3 euros par mois pendant 24 mois si vous l’achetez en souscrivant conjointement au forfait 5G Sensation 60 Go de Bouygues Telecom. Des conditions idéales pour profiter de la 5G qui a déjà été déployée dans plusieurs villes de France. Et cela ne fait que commencer.

Xiaomi Redmi Note 10 5G : l’équilibre parfait

Xiaomi est connu pour ses smartphones au rapport qualité-prix avantageux, et c’est encore plus le cas avec ceux de la série Redmi. Le Redmi Note 10 5G ne fait pas exception, et c’est ce jour l’un des téléphones 5G les moins chers du marché. Ce n’est toutefois pas son seul avantage. En réalité, pour moins de 300 euros lors son lancement, et pour 1 euro avec cette offre, Xiaomi a réussi à offrir tout ce que l’on attend en 2021.

Cela commence par un écran “DotDisplay” de 6,5 pouces qui atteint un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Grâce à lui, toutes les animations gagneront en fluidité, notamment au moment de la lecture de pages web ou dans les réseaux sociaux. Pour pouvoir délivrer toutes les images nécessaires, il embarque également un processeur MediaTek Dimensity 700 5G. Il permet d’encaisser sans broncher les tâches du quotidien, qu’il s’agisse de la navigation web ou des réseaux sociaux, mais aussi des jeux sur mobile. Son nom l’indique, elle prend en charge la 5G.

La partie photo n’est pas en reste avec une configuration solide qui s’articule autour d’un capteur principal de 48 MP. Il est couplé avec un capteur macro pour faire des gros plans et un capteur de profondeur pour les portraits. Cette configuration permet de s’adapter à toutes les circonstances et vous pourrez de plus faire preuve de créativité grâce à plusieurs modes photo. On peut citer le ralenti ou le Time Lapse, en plus de tous les autres modes classiques.

La gamme Redmi Note a toujours été saluée pour son autonomie et le Redmi Note 10 5G fait perdurer la légende grâce à une batterie de 5000 mAh. C’est au-dessus de la moyenne du marché qui se place généralement entre 4000 et 4500 mAh. Ajoutez à cela l’efficacité énergétique du processeur et vous avez des bases solides pour tenir à une à deux journées loin d’une prise en fonction de votre utilisation.

En bref, le Redmi Note 10 5G est le smartphone idéal pour toutes les utilisations du quotidien sans avoir à en payer le prix fort. Cela en fait encore une fois le meilleur smartphone sur son segment de prix et l’un des smartphones les plus équilibrés du moment.

Forfait Sensation 60 Go : le compagnon idéal

Pour accompagner, un Redmi Note 10 5G, c’est évidemment un forfait 5G qu’il vous faut. Bouygues a justement à catalogue le forfait idéal : la formule Sensation 60 Go 5G. Aussi bien équilibrée que le smartphone de Xiaomi, elle inclut :

Appels, SMS et MMS illimités en France + UE/DOM/Suisse

60 Go de data par mois en France (4G ou 5G)

dont 25 Go de data par mois en UE/DOM/Suisse

Tous les Bonus : internet illimité le week-end, accès à l’Équipe, Cafeyn…

Accès à B.tv HD

2e SIM offerte

Et l’avantage smartphone pour renouveler votre terminal à moindre coût le moment venu

Ce forfait vous coûtera 26,99 euros par mois par la première année puis 41,99 euros par mois. Si vous êtes êtes client Bbox, vous avez le droit à une réduction supplémentaire de 5 € par mois. La série spéciale 60 Go peut donc chuter à 21,99 euros par mois la première année.

Rappelons par ailleurs que Bouygues Telecom est aujourd’hui le 2e meilleur opérateur selon l’ARCEP au niveau national, mais le 1er opérateur dans les zones peu denses ou rurales. Avec cette offre, vous pourrez donc profiter de la 5G en ville et partir en vacances sans craindre de ne plus avoir de réseau.

