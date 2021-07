Amazon Alexa a une nouvelle voix, et plusieurs fonctionnalités inédites

C’est à l’occasion de l'événement Alexa Live 2021 qu’Amazon a présenté les nouvelles fonctionnalités bientôt déployées sur son assistant vocal.

© Amazon

Bien décidé à concurrencer Google Assistant et Siri, l’assistant d’Apple, le géant Amazon a présenté il y a quelques jours les nouveautés qui viendront prochainement enrichir Alexa. Présent sur des centaines de milliers d’appareils estampillés par le GAFAM, l’assistant vocal permet notamment de contrôler à la voix les produits de la gamme Echo ou Fire TV. D’ici quelques semaines, l’outil aura pour objectif de s’imposer encore plus dans notre quotidien, en ajoutant plusieurs nouvelles fonctions à son palmarès.

Une voix masculine pour Alexa

Si la voix d’Alexa a toujours été féminine, les choses s’apprêtent à changer. Parmi les nouveautés les plus significatives annoncées par Amazon, l’assistant vocal pourra désormais être incarné par une voix masculine. Pour le moment déployé aux États-Unis, ce dernier répondra désormais au nom de Ziggy. Toujours outre-Atlantique, des options payantes permettront aussi d’offrir à votre assistant vocal la voix du basketteur Shaquille O’Neal, Samuel L Jackson, Gordon Ramsay ou encore R2D2.

De nouvelles fonctionnalités

Parmi les autres nouveautés annoncées, on retrouve aussi la possibilité d’ajouter les widgets sur les écrans des objets connectés de la gamme. En France, Alexa Voice Service fait enfin son apparition, et permettra d’intégrer l’assistant vocal à d’autres objets connectés, alors que les utilisateurs se contentaient jusque-là des Echo. Le service américain devrait ainsi se montrer davantage proactif dans ses routines, en vous proposant une playlist dès que vous partez courir, ou encore en verrouillant automatiquement la maison et en armant votre sonnette Ring lorsque vous allez au travail. L’assistant pourrait aussi déclencher automatiquement votre aspirateur connecté si vous avez oublié de le programmer en partant.

Enfin côté divertissement, les utilisateurs et utilisatrices français pourront désormais bénéficier des chaînes d’informations sur les appareils compatibles. Il suffira ainsi de lancer une requête vocale pour accéder aux dernières nouvelles d’Europe 1, France Inter, ou France Info par exemple. Les jeux accessibles depuis l’assistant vocal permettront désormais la création de défis multijoueurs.