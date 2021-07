Samsung Galaxy S21 : le store officiel casse les prix, faites vite 🔥

Les Samsung Galaxy S21 ont droit à des offres de folie lors de cette fin de semaine. Certains modèles sont déjà en rupture de stock, n'attendez pas plus pour obtenir votre smartphone à prix réduit.

© Samsung

Samsung n’a pas directement participĂ© aux soldes cette annĂ©e, et mĂŞme après, cela n’empĂŞche pas la marque de dĂ©voiler des promotions. Sobrement baptisĂ© le Samsung Summer Festival, cet Ă©vĂ©nement est une occasion unique pour choisir le Samsung Galaxy S21 Ă prix vraiment rĂ©duit sur le site officiel. C’est simple, vous Ă©conomisez presque l’Ă©quivalent de la moitiĂ© de son prix avec tous les avantages cumulĂ©s.

Pour dĂ©couvrir les offres sur les Samsung Galaxy S21, c’est par ici :

Voir les offres Samsung

Samsung est rĂ©putĂ© pour mettre en avant de belles offres sur sa boutique officielle. Avec cet Ă©vĂ©nement, autant dire qu’il fait vraiment très fort sur les Galaxy S21. Il s’agit de modèles qui ont moins d’un an d’existence sur le marchĂ©, on ne s’attendait donc pas Ă ce qu’ils bĂ©nĂ©ficient d’une telle mise Ă l’honneur cet Ă©tĂ©. Vous avez la possibilitĂ© d’additionner plusieurs bonus, ce sont eux qui font lourdement chuter le tarif de votre futur smartphone.

Si vous êtes séduit par les Samsung Galaxy S21, mieux vaut faire vite sur le store officiel. Et pour cause, plusieurs modèles et coloris ne sont déjà plus disponibles depuis la mise en ligne de cette offre. Autant dire que cela va durer et accélérer dans les heures à venir, il vaut mieux ne pas attendre pour avoir le choix tout comme la certitude de faire une économie de haut vol.

On rappelle que vous ne prenez aucun risque en prenant le Samsung Galaxy S21 sur le site officiel. Qu’il soit en pĂ©riode de promotion ou non, la marque offre toujours un dĂ©lai de rĂ©tractation de 14 jours après votre commande. Cette pĂ©riode fait office de seconde chance qui vous laisse la possibilitĂ© de renvoyer le smartphone gratuitement. Si c’est votre dĂ©cision, vous ĂŞtes remboursĂ© Ă 100% dans les jours qui suivent la rĂ©ception du retour.

Les Samsung Galaxy S21 visés par des avantages exceptionnels

Les Samsung Galaxy S21 sont visés par une offre particulièrement intéressante en cette fin de semaine et en plus, tous les avantages qui concernent les smartphones peuvent se cumuler. Ceux-ci peuvent varier un peu selon le modèle, mais vous êtes certain de réaliser de fortes économies. Nous allons entrer dans le détail de ces bonus, vous pouvez aussi regarder directement sur le simulateur affiché sur le site officiel.

Dans un premier temps, les Samsung Galaxy S21 sont tous ciblĂ©s par une rĂ©duction immĂ©diate. Celle-ci s’applique dès que vous ajoutez l’un des smartphones de la gamme Ă votre panier. Le montant de la remise varie selon le modèle, il est de 60 euros pour le modèle classique et 110 euros pour les Galaxy S21+ et S21 Ultra. Le premier avantage est apprĂ©ciable, mais la marque ne s’arrĂŞte pas en si bon chemin.

Outre cet avantage, vous bĂ©nĂ©ficiez d’une ODR (offre de remboursement) qui peut monter Ă 100 euros quand vous prenez le Samsung Galaxy S21 sur le store officiel. Si vous n’ĂŞtes pas connaisseur de cette promotion, sachez qu’elle s’applique suite Ă l’achat du smartphone. Pour en bĂ©nĂ©ficier, il suffit de remplir la demande en ligne et de suivre la procĂ©dure. Le document est disponible sur la page web du produit, il ne prend que quelques minutes Ă remplir. Cette offre concerne tous les modèles et tous les coloris.

Le bonus Ă la reprise est l’autre avantage de cette offre. En prenant un Samsung Galaxy S21 maintenant, vous pouvez renvoyer votre smartphone actuel. Dans ce cas, un montant de 100 euros s’ajoutera automatiquement Ă la somme de base du bonus. Pour faire simple, plus votre tĂ©lĂ©phone est rĂ©cent et plus vous profiterez d’une Ă©conomie Ă©levĂ©e. Elle peut clairement atteindre plusieurs centaines d’euros. Une fois de plus, toutes les versions de la gamme sont visĂ©es par cet avantage. Ă€ ce stade, vous avez dĂ©jĂ Ă©conomisĂ© une somme pour le moins rondelette sur le tĂ©lĂ©phone.

Samsung vous permet aussi de rĂ©aliser des Ă©conomies sur d’autres articles. Si vous prenez un pack qui comprend le Galaxy S21 ainsi qu’un ou deux articles en plus, la marque affiche un pourcentage de rĂ©duction respectif de -10% et -15%. Toute la liste des articles concernĂ©s est affichĂ©e sur le site officiel, on retrouve par exemple les excellents Ă©couteurs Galaxy Buds Live avec la rĂ©duction de bruit active.

Sachez aussi que vous cumulez 5% de votre achat en points Samsung Rewards quand vous choisissez le Galaxy S21 sur le store Samsung. Il faut bien penser Ă adhĂ©rer au programme avant de valider la commande puis ce montant sera ajoutĂ© sur votre compte. Vous pourrez l’utiliser par la suite pour prendre une coque de protection ou tout autre produit de votre choix.

Quel Samsung Galaxy S21 est fait pour vous ?

Si les Samsung Galaxy S21 font le plein d’avantages que nous avons dĂ©taillĂ©, il faut maintenant se pencher sur les points techniques de ces smartphones. Ă€ noter que cette nouvelle gĂ©nĂ©ration est composĂ©e de trois modèles premiums, on retrouve les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Comme son nom l’indique, le dernier est le modèle le plus haut de gamme de ces trois versions, quoique toutes sont très performantes.

Les Samsung Galaxy S21 ont un excellent point commun, il s’agit de la prĂ©sence du processeur Exynos 2100. C’est la dernière puce conçue et imaginĂ©e par le constructeur. SpĂ©cialiste en la matière, la marque a dĂ©veloppĂ© un dispositif qui confère une excellente puissance globale Ă ces appareils. Ils se placent d’ailleurs tous dans la portion congrue des smartphones les plus puissants au monde en 2021.

D’autre part, les Samsung Galaxy S21 embarquent tous un Ă©cran OLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, les tailles Ă©tant respectivement de 6,2, 6,7 et 6,8 pouces. Sinon, tous ces modèles sont Ă©quipĂ©s de la charge rapide, inversĂ©e et sans fil : vous rĂ©cupĂ©rez la moitiĂ© de l’autonomie en 30 minutes. Les batteries affichent d’ailleurs des capacitĂ© respectives de 4 000, 4 800 et 5 500 mAh. CĂ´tĂ© photo, chaque modèle est dotĂ© d’un module photo complet et performant mĂŞme quand il fait sombre. Le S21 Ultra, avec son quatrième capteur, est le plus accompli des trois sur ce point.

Si vous craquez pour le Samsung Galaxy S21, sachez que vous ĂŞtes livrĂ© en deux Ă trois jours après la commande — le dĂ©lai est un peu plus long pour les coloris exclusifs. Ensuite, on rappelle que vous avez droit Ă une seconde chance pendant 14 jours si vous changez d’avis. Mieux vaut ne pas trop attendre, les ruptures de stock vont s’enchaĂ®ner.

Pour bĂ©nĂ©ficier des offres sur les Samsung Galaxy S21, c’est par ici :

