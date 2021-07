Samsung dévoile son moniteur géant Odyssey Neo G9

Il se targue d’être l’avenir du gaming grâce à sa technologie Quantum Matrix et son écran Mini LED.

© Samsung

Samsung vient d’annoncer l’arrivée prochaine d’un tout nouveau moniteur pour les gamers expérimentés et investis. Baptisé Odyssey Neo G9, il s’agit d’un écran au format 32:9 parfait pour les joueurs sur PC. Digne successeur de l’Odyssey G9 sorti en 2020, le Neo apporte à son tour son lot de nouveautés et de caractéristiques inédites.

Si les spécificités de cet écran sont prometteuses, Samsung met surtout l’emphase sur la technologie utilisée par l’Odyssey Neo G9, le « premier écran PC gaming incurvé Mini LED au monde doté de la technologie Quantum Matrix ». Il propose ainsi une gradation 12 bits améliorée et 2 048 zones de gradation. Les Mini LED permettent à la fois d’avoir une image plus riche et d’avoir plus de contraste.

Niveau format, l’Odyssey Neo G9 ne fait pas les choses à moitié, au contraire il les fait plutôt deux fois qu’une. Son écran 49″ correspond à deux écrans 27″ mis côtes à côtes et dispose donc d’un format 32:9, ainsi qu’une résolution Dual Quad HD de 5120*1440 pixels.

Tout comme son prédécesseur, le moniteur propose un taux de rafraîchissement de 240Hz compatible avec NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium Pro, et d’un temps de réponse 1ms. En ce qui concerne la connectique, le moniteur dispose d’un DisplayPort 1.4 ainsi que d’un port HDMI 2.1.

Prix et disponibilité

L’écran Odyssey Neo G9 sera disponible en précommande dès le 29 juillet prochain à un prix encore inconnu. Il sera disponible à la vente à partir du 9 août prochain. L’ancien modèle est toujours proposé au prix de 1499,99€, le Neo devrait donc afficher un prix au dessus de celui-ci pour sa sortie.