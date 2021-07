The Coalition présente ses premières démos sur Unreal Engine 5

S’il n’est pas encore officiellement disponible, le moteur de rendu a déjà largement fait ses preuves avec deux vidéos tout simplement bluffantes.

© The Coalition

À l’occasion de la Game Developers Conference, qui a eu lieu totalement en ligne cette année, The Coalition a présenté ses toutes premières démos des capacités de rendu du tout nouvel Unreal Engine 5. Baptisées « Alpha Point », ces démo ont à la fois montré des rendus d’environnement, avec une pierre alien flottante, et un rendu de personnage époustouflant.

La version utilisée dans ces démos est celle en early access pour les développeurs et le rendu peut être observé sur Xbox Series X, une des consoles les plus puissantes à ce jour.

Dans cette première vidéo, l’accent est porté sur les jeux d’ombre et de lumière en temps réel qui donnent un aspect encore plus réaliste à la scène. On peut également y voir une pierre flotter dans les airs, et tout ceci avec plus de 100 millions de triangles. On peut également noter le détail des ruines qui paraissent plus vraies que nature.

Toutefois, le plus impressionnant reste cette démo sur le rendu de personnage, qui présente un homme moyennement âgé, barbu et ultra réaliste. Les détails de la peau, comme les pores, les rides ou encore les marques, sont rendus avec un réalisme presque irréprochable. On peut également voir les détails de sa tenue, avec des textures brillement réalisées, surtout pour le cuir et autres tissus. Pour ce personnage, il y a plus de 160 000 triangles pour le corps et 31 000 pour le visage.