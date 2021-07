Mi Days : découvrez les offres de folie sur tous les produits Xiaomi

Pour les Mi Days, eBay accorde des réductions exceptionnelles sur de très nombreux produit Xiaomi. Voici les meilleures.

Y a-t-il vraiment meilleur moment pour s’offrir des produits Xiaomi que pendant les Mi Days d’été ? eBay propose certes des bons plans toute l’année, mais à compter de ce 29 juillet et jusqu’au 11 août, ils sont tout simplement exceptionnels.

Smartphones, téléviseurs, écran ou encore aspirateur-robot sans oublier les accessoires, tous profitent de 15% de réduction, jusqu’à un maximum de 50 euros sur tous les produits Xiaomi éligibles vendus sur eBay. Pour en profiter, il faudra renseigner le code promo MISUMMER21 au moment de la commande.

Nous avons sélectionné dans cet article plusieurs bons plans que nous trouvons particulièrement intéressants, mais si vous ne trouvez pas votre bonheur dans notre sélection vous pouvez retrouver toutes les promotions.

Pour rappel, tous vos achats sont couverts par la garantie client eBay. Si votre colis n’a pas été reçu ou s’il n’est pas conforme à la description, vous êtes remboursé. Et la livraison est gratuite. Sachez par ailleurs que la livraison est gratuite pour tous les produits en promotion durant les Mi Days.

Les meilleures promos Xiaomi des Mi Days

Passons maintenant au vif du sujet. Si vous connaissez déjà les produits, voici notre sélection en un clin d’œil :

Xiaomi Redmi Note 10 Pro à 246 euros

On commence avec une offre particulièrement intéressante pour qui veut un smartphone qui offre des prestations plutôt haut de gamme pour un prix très modique au regard de ses caractéristiques. Vous pourrez mettre la main dessus pour 246 euros pendant les Mi Days.

Le smartphone propose un écran AMOLED et 120 Hz de 6,67 pouces, en ligne avec ce que l’on trouve sur des terminaux premiums. Il se distingue aussi sur la photo avec à l’arrière, un capteur de 108 MP. Son processeur est un Snapdragon 732G suffisant pour la grande majorité des usages, y compris les jeux. Enfin, avec sa batterie de 5 020 mAh il pourra rester 2 jours loin d’une prise.

Xiaomi Mi 11 Lite à 262 euros

Dans la famille Mi 11, je demande le petit frère. Comme son nom l’indique, le Mi 11 Lite est une version allégée du de l’excellent Mi 11. Il en reprend les principaux éléments de design, mais avec une fiche technique ajustée pour conserver un prix bas.

Il possède un écran de 6,55 pouces et avec une dalle AMOLED pour des contrastes infinis. La partie photo s’articule autour d’un capteur principal de 64 mégapixels et vous trouverez aussi un capteur ultra grand-angle en plus d’un capteur macro.

Comme le Redmi Note 10 Pro, il est lui aussi propulsé par un processeur Qualcomm avec le Snapdragon 732G, un processeur orienté “gaming” qui se montre suffisamment robuste pour jouer, y compris sur des titres en 3D. Un ensemble très solide disponible pour Xiaomi Mi 11 Lite 128 Go à 262 euros pendant ces Mi Days.

Aspirateur-robot Roborock S5 Max 2020 à 325 euros

Le Roborock S5 Max a rencontré un franc succès dès sa sortie, et grâce à cette promotion, il devrait trouver de nouveaux foyers où s’installer. Particulièrement complet, l’aspirateur-robot aspire les saletés, mais il peut également laver le sol avec sa serpillère intégrée et son réservoir de 290 ml. C’est suffisant pour 200 m² selon la marque. Au niveau de l’autonomie, il sera capable d’aspirer environ 150 m² sur une seule charge et si la batterie vient à manquer, il ira se recharger tout seul sur sa base puis repartira là où il s’était arrêté.

Il dispose de toutes les fonctionnalités typiques de la marque, comme la présence d’une dizaine de capteurs intégrés, dont un télémètre laser. Cela permet à l’aspirateur de se situer dans son environnement avec précision et de dresser une carte du logement nettoyé. Il est de plus compatible avec Google Assistant pour lancer le nettoyage avec “OK Google”. Aspirateur-robot Roborock S5 Max à 325 euros pendant les Mi Days. C’est l’un des plus bas prix jamais constaté pour l’aspirateur-robot.

Aspirateur-balai Xiaomi Mi G9 à 160 euros

Les robots permettent de s’épargner une bonne partie de la corvée de l’aspirateur, mais parfois, rien ne vaut un peu d’huile de coude. Pour cela, vous avez l’aspirateur-balai, et donc sans fil, Mi G9. Puissant, il pourra pour aspirer sur toutes les surfaces, du parquet aux tapis. Sa tête de mobile le rend très maniable et il peut facilement aller fouiller dans les recoins pour n’épargner aucune poussière.

Si vous aviez l’habitude d’un aspirateur traineau, l’épreuve de l’aspirateur vous paraîtra franchement moins pénible. Il y a évidemment des activités plus fun, mais quand on le fait avec un aspirateur léger (1,5 kg) et maniable, c’est — presque — un plaisir. Cette version est livrée avec deux autres embouts qui vous faciliteront encore la tâche. Vous le trouverez l’aspirateur-balai Xiaomi Mi G9 à 160 euros au pendant ces Mi Days.

Dreame V11 à 235 euros

Si vous cherchez un aspirateur sans fil encore plus performant, vous pouvez également profiter d’une jolie réduction sur le Dreame V11. Il est disponible à seulement 235 euros. Livré avec un rouleau doux, il offre trois modes d’aspiration pour s’adapter à vos besoins, et ne pas utilement puiser dans la batterie.

En mode éco, il pourra aspirer pendant 90 minutes pour selon le constructeur. Vous pouvez donc largement nettoyer tout votre logement sans avoir à le remettre sur sa base pour le charger si votre appartement est principalement composé de sols durs. Un écran OLED sur le dessus vous permettra d’afficher diverses informations à tout moment.

Xiaomi Mi TV 4S 43 pouces à 365 euros

Reste enfin la Mi TV 4S dans sa version 43 pouces. Un format idéal pour la chambre ou les petits salons. La dalle affiche une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels), compatible avec le HDR et surtout le HDR10. Du reste, il se cantonne, sans surprise, à une fréquence de rafraichissement de 60 Hz (et donc 60 fps en jeu).

La partie audio se compose de 2 haut-parleurs de 8 W, compatibles Dolby Audio et DTS HD. Un des grands avantages de cette télévision, c’est son système d’exploitation. C’est Android TV qui est fourni, nativement en version 9.0. Une interface appréciée et appréciable qui est nativement compatible avec de Google Cast. Comptez 365 euros pendant ces Mi Days.

La garantie client eBay : vos achats protégés

C’est rare, mais cela peut arriver, les colis peuvent s’égarer ou ne pas être conformes à la description. Avec la garantie client eBay, vous pouvez acheter en toute tranquillité, elle couvre tous vos achats effectués sur la plateforme. Si vous ne recevez pas votre colis ou que le produit n’est pas conforme, votre achat vous sera remboursé par eBay, peu importe la façon dont vous avez payé, carte bancaire, PayPal ou toute autre méthode de paiement acceptée par la plateforme.

La procédure est simple et se déroule en trois étapes. Il faudra d’abord contacter le vendeur. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans votre historique d’achat et sélectionner la commande non honorée. Cliquez sur “Autres actions” puis “Contacter le vendeur”. Vous avez un délai de 30 jours à compter de la date de livraison estimée pour le faire. Si le problème n’est pas résolu par le vendeur dans un délai de trois jours, vous pouvez demander à eBay d’intervenir pour obtenir rapidement votre remboursement. Vous serez contacté dans les 48 heures. Après vérification, eBay veillera à ce que vous soyez remboursé.