Spotify atteint les 165 millions d’abonnés payants

C’est l’heure du bilan pour Spotify. La plateforme dévoile des chiffres impressionnants à l’occasion de son bilan trimestriel. Elle revendique plus de 167 millions d’abonnés payants à travers le globe.

© Spotify

Dans le secteur musical, Spotify règne toujours en maître. La plateforme suédoise vient de partager son bilan trimestriel et annonce une croissance de 20 % par rapport à la même période l’année dernière. Elle revendique pas moins de 167 millions d’abonnés payants contre 158 en juillet 2020. Le même constat s’applique pour les utilisateurs non-payants, puisque la plateforme enregistre une croissance de 22 %. Spotify se targue d’avoir atteint les 365 millions d’utilisateurs mensuels (abonnés ou non). En 2020, elle en annonçait pas moins de 356 millions. Cette croissance s’accompagne d’une hausse des revenus pour Spotify qui les voit passer de 4,12 euros par utilisateur à 4,29 euros. Cette augmentation est, sans aucun doute, allouée à l’augmentation des tarifs aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

Si ses concurrentes comme Apple Music ou Amazon sont plus discrètes du côté des chiffres, Spotify est encore sans conteste leader sur le marché. Selon les derniers chiffres partagés par Music Ally, elles affichaient respectivement 60 et 55 millions d’abonnés payants. De son côté, le service Made in France Deezer, annonçait avoir atteint les 14 millions d’utilisateurs dans le monde en août 2020.

Les podcasts ont (un peu) moins le vent en poupe

Malgré tous les efforts de la plateforme dans le domaine, et les nombreuses acquisitions, l’univers du podcast enregistre une croissance bien moins rapide qu’escomptée. Pour ce trimestre, la firme avoue que l’engagement des utilisateurs “s’est modestement amélioré”. Pourtant, Spotify n’a pas lésiné sur les exclusivités. Selon le Wallstreet Journal, son catalogue propose désormais près de 2,9 millions de podcasts contre 2,6 millions pour le dernier trimestre.

Enfin, Spotify n’a étonnamment pas profité de cette occasion pour offrir plus de détails sur sa nouvelle offre Spotify HiFi. Comme chez Apple ou Amazon Music, il s’agira d’offrir aux utilisateurs une qualité audio largement supérieure à celle proposée à l’heure actuelle. S’il se murmure que cette formule sera proposée un peu plus cher que l’abonnement de base, rien n’a été confirmé pour le moment. Il faut dire que si la plateforme veut rester compétitive, elle devra sans doute s’aligner sur ses concurrents qui eux le proposent sans surcoût.

