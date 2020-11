En attendant le 11.11, Banggood offre déjà son lot de promotions !

Comme tous les revendeurs chinois, Banggood propose une floppée de promotions pour le 11.11. Voici une sélection des offres disponibles.

Pour les commerçants chinois, le 11.11, ou encore double 11, est une journée aussi importante, voire plus importante, que le Black Friday. Banggood fait partie de ceux-là et pour l’événement, la plateforme propose déjà de nombreuses promotions sur de nombreux produits, avant même la date fatidique. Voici notre sélection d’offres proposées en amont de la « journée des célibataires ».

Le 11.11 chez Banggood : les offres

Smartphones

Xiaomi Redmi 9 Pro à 186 euros avec le code BGD11RN9P (expédition depuis l’Espagne)

(expédition depuis l’Espagne) Xiaomi Redmi Note 8 Pro à 165 euros (expédiée depuis l’Espagne)

POCO F2 Pro à 325 euros avec le code BGD11F2P (expédié depuis l’Espagne)

(expédié depuis l’Espagne) POCO X3 à 186 euros avec le code BGD11PX3 (expédié depuis la Chine)

Accessoires

Moniteur Xiaomi 34 pouces, 4K, 21 : 9 à 484 euros (expédié depuis l’Espagne)

Hub USB 8 en 1 à 17,84 euros (expédié depuis le Royaume-Uni)

Xiaomi Mi Band 4 à 22,09 euros (expédié depuis Hong-Kong)

Audio

Xiaomi Redmi Airdots 2 à 21,24 euros (expédié depuis l’Espagne)

Xiaomi TV Sound Bar à 65 euros avec le code BGCZESXMZS (expédié depuis l’Europe)

TV

Xiaomi Mi TV 4S 43 pouces à 251 euros avec le code BGCZMTV11YB (expédié depuis l’Espagne)

(expédié depuis l’Espagne) Ampoule Yeelight 1S à 15,25 euros avec le code BGYEEDP879 (expédié depuis l’Europe)

Maison

Purificateur d’air Xiaomi v3/3H à 115 euros avec le code BG3H11HY (expédié depuis l’Europe)

(expédié depuis l’Europe) Xiaomi Mijia STYTJ02YM à 240 euros avec le code BGCZDXMSTY (expédié depuis l’Europe)

(expédié depuis l’Europe) La pompe Xiaomi 5V 150PSI Bike Pump à 30,50 euros avec le code BGA55A (expédié depuis la Chine)

Banggood livre maintenant depuis l’Europe

Comme vous l’avez remarqué, certains produits sont expédiés depuis l’Espagne. En choisissant, l’entrepôt européen, vous pouvez profiter de délais de livraison plus courts. En contrepartie, le produit est généralement un peu plus cher. Si vous êtes prêt à attendre, cela peut parfois être plus intéressant de passer par l’entrepôt chinois. Tous les produits expédiés depuis l’Espagne sont disponibles sur le corner dédié du commerçant.

Sachez toutefois que si vous commandez en Chine, Banggood propose un service livraison express. Elle permet de recevoir son produit entre 7 et 10 jours.

Livraison gratuite à partir de 69 euros d’achat sur une sélection de produits

Si les frais de livraison, surtout depuis la Chine, peuvent parfois rendre une promotion bien moins alléchante. En attendant le 11.11 Banggood offre la livraison à partir de 69 euros d’achat sur certains produits expédiés depuis l’empire du Milieu. Tous les produits éligibles à livraison gratuite à partir de 69 euros d’achat sont disponibles à cette adresse.

Banggood, c’est aussi des Live

Enfin, pour fêter l’évènement, mais pas que, Bangood a prévu des Live réguliers avec divers influenceurs. C’est l’occasion de découvrir de nombreux produits tech pas toujours très connus. Vous pouvez retrouver tous les directs et les dates de diffusion à venir sur la page Live de Banggood.

Cet article est sponsorisé par Banggood. Il a été rédigé par une équipe indépendante de la rédaction du Journal du Geek.