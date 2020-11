[11.11] Le OnePlus Nord à seulement 311 euros !

Aliexpress continue de proposer de très bonnes promotions à l’occasion de la journée des célibataires en Chine. Aujourd’hui, c’est au tour du smartphone OnePlus Nord (8+128Go), qui est disponible à seulement 311 euros en profitant du code promo ci-dessous ainsi que des coupons Aliexpress.

Le OnePlus Nord dispose déjà d’un bon rapport qualité-prix à son tarif normal, alors quand une promotion de ce genre est disponible, nous n’hésitons pas à vous en faire part. Aujourd’hui, on le retrouve à prix réduit dans sa version 5G avec 8 Go de RAM ainsi que 128 Go de stockage. À cela s’ajoute la puce Snapdragon 765G, toujours aussi performante, qui permet surtout à ce téléphone d’être compatible avec la 5G, bientôt disponible en France métropolitaine.

Code promo : 11RAPIDE28

Au-delà, le OnePlus Nord propose un écran AMOLED de 6,44 pouces. Celui-ci a la particularité de proposer un taux de rafraîchissement de 90 Hz, très appréciable, et une bonne résolution de 2400 × 1080 pixels. Pour visionner des contenus ou jouer à des jeux vidéo en 3D, le confort est assuré.

Enfin, la partie photo n’a pas été trop négligée pour un appareil qui se veut milieu de gamme. À l’arrière, on retrouve un quadruple capteur photo, dont un principal de 48 mégapixels. C’est le Sony IMX586, qui permet de réaliser de jolis clichés, surtout de jours. À l’avant, la caméra frontale de 32 mégapixels permet de se filmer en 4K 60 FPS, ce qui est loin d’être un standard pour un appareil milieu de gamme.

Enfin, le téléphone embarque une batterie de 4115 mAh compatible avec une charge rapide 30 W, ce qui lui apporte une solide autonomie. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver notre test du OnePlus Nord.

Il s’agit ici de la version mondiale du OnePlus Nord. L’expédition se fait depuis la France, la livraison est gratuite et vous recevrez votre téléphone en 3 jours seulement !

