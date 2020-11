[11.11] Mibro Air : une étonnante smartwatch à moins de 30 euros !

Mibro est une de ces marques de l’écosystème Xiaomi qui lance aujourd’hui sa smartwatch Air aux fonctionnalités intéressantes. Pour le lancement, elle est disponible à moins de 30 euros avec ces codes !

Inconnue en France, la marque Mibro est une de ces entreprises propulsée par Xiaomi comme ce fut le cas de Roborock par exemple. Elle lance aujourd’hui sa montre connectée Mibro Air. Une smartwatch discrète et « aérienne » bardée de fonctionnalités, et disponible pour seulement 25,97 euros chez AliExpress et seulement 25,37 euros sur le site officiel en utilisant les codes ci-dessous.

Code promo : IMIBROFITSALE

Code promo : MIBROAIR

La Mibro Air en détail

La Mibro Air est donc une smartwatch qui mise sur sa compacité et sa discrétion pour convaincre, sans pour autant faire l’impasse sur les fonctionnalités. Sur le design, elle n’est d’ailleurs pas sans rappeler la Samsung Galaxy Watch Acrtive2, toute ronde et en finesse. Elle ne pèse que 40 grammes pour moins de 9 mm d’épaisseur (contre 10,9 chez Samsung).

En dépit de cette compacité, elle arbore un écran LCD de 1,28 pouce affichant du 240 x 240. L’ensemble mesure 42 mm sur le poignet, dans la moyenne des montres connectées. Sa batterie de 200 mAh lui permet enfin de tenir 10 jours d’utilisation avec le capteur cardiaque activé.

C’est l’un des capteurs de la montre, mais elle est également capable d’assurer tous les suivis habituels en plus de 12 activités sportives. Vous trouverez bien évidemment la course à pied, mais aussi le tennis, le cyclisme et même le yoga. La montre sera aussi capable de surveiller votre sommeil.

Pour la partie logicielle, la Mibro Air adopte une interface très circulaire, et reprend d’ailleurs la couronne tactile de la Galaxy Watch Active pour la navigation. Notez qu’il est disponible en Français, et qu’elle est certifiée IP68. Bref, c’est une smartwatch complète disponible à tout petit prix.

