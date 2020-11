[11.11] La trottinette électrique Xiaomi Mijia M365 Pro tombe à 375 €

À l’occasion de la journée des célibataires en Chine, Aliexpress continue de nous proposer des promotions très intéressantes sur des produits technologiques. Aujourd’hui, c’est la trottinette électrique Xiaomi Mijia M365 Pro qui baisse à 375,5 euros (avec code promo et coupon), un prix record.

Code promo : 11RAPIDE28

La Xiaomi Mijia M365 Pro est une évolution de la célèbre M365. C’est tout simplement l’une des meilleures trottinettes électriques du marché. On retrouve une batterie de 12 800 mAh, ce qui vous offre une autonomie de 45 km. La vitesse de pointe est de 25 km/h, et la trottinette électrique est capable de progresser sur des pentes allant jusqu’à 12°.

Sur cette trottinette électrique, on retrouve un écran LCD multifonction qui affiche la vitesse, l’estimation d’autonomie restante ainsi que le mode de conduite sélectionnée. Tout a été conçu pour procurer une énorme liberté à l’utilisateur. On retrouve également des freins à disque ABS avec un système de récupération d’énergie, ce qui vous permet de recharger votre batterie dans les descentes.

La M365 Pro se veut très sécurisée avec plusieurs systèmes bien pratiques et rassurants : anti surchauffe, anti court-circuit et des composants sélectionnés sur le volet. La livraison par AliExpress sera assurée en seulement quelques jours, et la trottinette électrique est expédiée depuis l’Europe.

Code promo : 11RAPIDE28

Suivre le Double 11 sur le Journal du Geek

Les 11 et 12 novembre, c’est le 11.11 ! Pour l’occasion, les commerçants asiatiques comme Aliexpress proposent beaucoup de promotions, c’est donc le moment de faire de bonnes affaires. Pendant toute la durée de l’événement, le Journal de Geek se met en ordre de bataille et sélectionne pour vous les meilleures offres de ce concurrent du Black Friday. Vous pouvez retrouver toutes nos recommandations sur notre hub dédié à l’événement ou nos comptes Twitter @JournalDuGeek et @jdugeekdeals.