[11.11] Double 11 : voici les meilleurs offres à ne surtout pas manquer chez Aliexpress

Le Double 11 (11.11) ou Single Day, c’est dans quelques jours en Chine. Cet événement génère le plus de ventes en 24h, surpassant les ventes combinées du Black Friday et du Cyber Monday aux États-Unis ! Comme chaque année, Aliexpress va mettre le paquet avec des promotions imbattable qu’il ne faudra pas manquer ! Voici notre sélection déjà assez complète parmi les milliers de promotions qui seront disponibles.

Afin d’assurer une logistique sans faille, suite à l’accélération des achats en ligne dûe au Covid-19, AliExpress a étroitement collaboré avec Cainiao Smart Logistics Network, la branche logistique du groupe Alibaba, et avec des partenaires logistiques du « dernier kilomètre » afin de réduire considérablement le délai de livraison transfrontalier. La livraison en 10 jours (depuis la Chine) est désormais possible pour les consommateurs des principaux marchés européens de AliExpress, tel que la France. De plus, en s’appuyant sur un réseau d’entrepôts en Europe, la livraisons en 3 jours pour la France est même possible !

N’attendez pas le dernier moment, ajoutez dès aujourd’hui les articles qui vous intéressent dans votre panier et validez ce dernier à partir du 11.11 9h (heure de Paris) avec les réductions et coupons du jour. Vous pouvez également jusqu’au 11.11 gagner ici et là de nombreux coupons de réductions qui vous permettront également de baisser le prix de vos articles le jour J. Notez que des codes de réduction sont disponibles ici mais qu’il y aura aussi des coupon à récupérer sur la page du produits que vous pourrez cumuler !

Meilleures offres du 11.11 chez Aliexpress

Les Offres Flash disponibles à partir du 11 novembre dès 9h du matin (heure de Paris) et jusqu’au 13 novembre 9h.