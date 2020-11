[11.11] Le mini SSD portable KingDian 1To est à seulement 66 euros !

Aliexpress propose ce mini SSD portable KingDian à seulement 66 euros avec le code 7AEFR1111 ! Livraison gratuite sous 10 jours.

Code promo : 7AEFR1111

Ce mini SSD de marque KingDian est le compagnon idéal pour la rentrée avec ses 1To de stockage, il peut se connecter en USB Type C à n’importe quel appareil ! Il a une vitesse moyenne de lecture jusqu’à 423 MB/s et en écriture jusqu’à 377 MB/s. Notez qu’il est également disponible en plusieurs capacités.

Suivre le Double 11 sur le Journal du Geek

Les 11 et 12 novembre, c’est le 11.11 ! Pour l’occasion, les commerçants asiatiques comme Aliexpress proposent beaucoup de promotions, c’est donc le moment de faire de bonnes affaires. Pendant toute la durée de l’événement, le Journal de Geek se met en ordre de bataille et sélectionne pour vous les meilleures offres de ce concurrent du Black Friday. Vous pouvez retrouver toutes nos recommandations sur notre hub dédié à l’événement ou nos comptes Twitter @JournalDuGeek et @jdugeekdeals.