[11.11] Le Poco X3 disponible à partir de 164 euros

Commercialisé depuis septembre, le POCO X3 NFC est disponible à partir de 164,11 euros pour la version 64Go + 6 Go chez Aliexpress.

Le POCO X3 NFC embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 732G, récemment commercialisé par le fabricant américain. À ses côtés on retrouve un écran IPS de 6,67 pouces avec une définition Full HD+ (1080×2400) et surtout un taux de rafraîchissement de 120Hz, 6 Go de RAM et une capacité de 64 Go.

Au dos, nous une module photo à quatre capteur : un principal Sony IMX682 de 64 Mégapixels à f/1.89, un ultra grand-angle de 13 Mégapixels, 119°, f/2.2, un macro de 2 et un de Profondeur de 2 Mégapixels. La caméra frontale est quant à elle équipée d’un capteur grand angle de 20 Mégapixels, F2.2.

Le POCO X3 NFC a un poids de 215g pour des dimensions de 163,3 x 76,8 x 9,4 mm, il est également équipé d’une grosse batterie de 5160 mAh avec de la charge rapide en 33W. Enfin, il tourne sous MIUI 12 pour Poco basé sous Android 10.

