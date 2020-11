[11.11] La trottinettes électriques Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 à 385 euros !

Disponible en France pour 499 euros, la trottinettes électriques Mi Electric Scooter Pro 2 de Xiaomi est aujourd’hui à 385 euros avec le code 11RAPIDE28 chez Aliexpress ! Stock limité, livraison gratuite en quelques jours depuis l’Europe.

La nouvelle Mi Electric Scooter Pro 2 peut atteindre des vitesses de 25 Km/h et couvrir des distances allant jusqu’à 45 km avec une seule charge. Son moteur CC sans balais de 300W fournit la puissance nécessaire pour gravir des pentes inclinées de 20%, tandis que l’écran LCD intégré permet de surveiller la vitesse en temps réel, les modes de conduite et le niveau de la batterie. Équipé de pneus de 8,5 pouces, le bolide résiste à l’usure et absorbe les chocs sur la route. De même, un système de double freinage offre un niveau de sécurité supplémentaire, tandis qu’un réflecteur avant, arrière et latéral supplémentaire ainsi qu’un puissant phare 2W améliorent la visibilité. Fabriqué à partir de matériaux légers, ce modèle de 14,2 kg peut être plié rapidement.

