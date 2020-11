[11.11] Roborock H6 : l’aspirateur-balai est à 202 euros seulement

Surtout connu pour ses aspirateurs-robots, Roborock possède aussi des aspirateur-balais dans son catalogue. Comme ce H6 qui tombe à 202 euros pour le 11.11 en cumulant deux codes promos.

Pour profiter de ce prix rarement sur l’aspirateur-balai, il faudra d’abord récupérer le coupon du marchand sur la page dédiée et ajouter le produit à votre panier, il est visible sur la même page. Ensuite, lors de la commande, il faudra renseigner le code 11RAPIDE28 au moment du paiement. Voilà, vous pouvez passer la commande pour 202 euros. Notez que le produit est expédié depuis l’Europe.

Code promo : 11RAPIDE28

Facile à porter, le Roborock H6 est équipé d’une batterie LiPo permettant une utilisation de 90 minutes en mode Eco, ou 10 minutes en mode Max. Son corps léger (1.4kg) lui permet également d’accéder aux plafonds et étagères en hauteur, et peut facilement transitionner en dehors de votre intérieur pour, par exemple, nettoyer vos véhicules.

Puissance d’Aspiration et Système de filtre

Les 420W contrôle une hélice sur plusieurs niveaux, générant jusqu’à 140AW d’énergie d’aspiration, soulevant la poussière et les particules fines des tapis, lits, sièges de voitures et canapés. Combiné avec un système de filtre sur 5 niveaux – chacun composé de plusieurs cyclones – auquel s’ajoute un filtre HEPA avant et arrière, le H6 capture 99.97% des particules, même le pollen et les pellicules.

Grâce à un petit écran OLED situé sur le dessus du H6, vous pouvez voir le mode en cours, le niveau de batterie restant, et recevoir des notifications d’entretien. Il a également une suite complète d’accessoires et un dock qui s’accroche facilement à votre mur. De plus, il est facile d’entretien via son bac simple à retirer et laver.

