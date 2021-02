Profitez de 3 mois d’abonnement gratuits à Amazon Music HD

Qu’est-ce qu’Amazon Music HD ?

Amazon Music HD est un service de musique de haute qualité proposant plus de 70 millions de titres en haute définition (HD) et plusieurs millions en Ultra Haute Définition (Ultra HD), la qualité audio la plus élevée disponible actuellement.

Pour seulement 14,99 €/mois pour les clients Amazon, Amazon Music HD offre à tous les amateurs de musique un audio sans perte de qualité supérieure. Notez que les abonnés Amazon Music Unlimited existants (Offre Individuelle ou Famille) ont la possibilité de passer à Amazon Music HD, pour 5 € de plus par mois.

Avec Alexa, les clients Amazon Music HD peuvent contrôler leur musique directement à la voix. Demandez simplement à Alexa de vous jouer n’importe quel chanson ou artiste. Si vous ne savez pas quoi écouter et êtes à court d’idées, alors demandez à Alexa de vous venir en aide et de jouer la meilleure piste correspondant à votre humeur, à l’instant, ou encore à un style ou une période musicale particulière !

Conditions générales de l’offre:

Cette offre d’essai gratuit de 3 mois s’applique à l’Abonnement individuel Amazon Music HD et est disponible uniquement du 15 février 2021 au 1er mars 2021 inclus. Cette offre est réservée aux nouveaux abonnés à Amazon Music Unlimited. À l’issue de la période d’essai gratuite, votre abonnement à Amazon Music HD sera reconduit automatiquement au tarif mensuel de 14,99 € jusqu’à sa résiliation. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours. Le contenu et les services numériques peuvent n’être proposés qu’aux clients résidant en France et sont soumis aux conditions générales d’Amazon Digital UK Limited. Offre limitée à une seule par client et par compte. Amazon se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette offre à tout moment. L’offre n’est pas transférable et ne peut donner lieu à un versement d’espèces. Si vous ne remplissez pas l’une des conditions de l’offre, votre participation ne sera pas valable et sera donc rejetée.