L’aspirateur-robot haut de gamme iRobot Roomba 981 tombe à 429 euros

Successeur de l’illustre Roomba 980, le Roomba 981 est une véritable référence sur le marché des aspirateurs-robot. Il est aujourd’hui commercialisé à 429 euros par Amazon avec une très belle réduction.

Même s’il a été initialement commercialisé à 999 euros, on le trouve régulièrement à plus de 500 euros sur le marché. Le géant de l’e-commerce Amazon applique aujourd’hui une jolie remise immédiate, puisque le modèle tombe à seulement 429 euros. Il est expédié vendu par le marchand, garantissant une livraison rapide et un service client au top.

Le Roomba 981 en détail

Le Roomba 981 est un excellent investissement si vous cherchez un moyen simple de vous éviter la corvée du ménage. Il reprend dans les grandes lignes les bases posées par son petit frère, le 980 datant de 2015. Néanmoins, il profite de la nouvelle version de son système de navigation iAdapt qui apporte une cartographie intelligente de votre logement, mise à jour régulièrement. Elle est accessible depuis l’application mobile dédiée, et permet à l’aspirateur robot de garder en mémoire ses trajets et de s’en servir pour optimiser les futurs passages.

Armé d’un nouveau système de guidage, le Roomba 981 se veut plus efficace que jamais. Avec sa caméra et son jeu de capteurs, la routine de ménage est améliorée. Selon vos préférences, vous pourrez lui demander de se focaliser sur une pièce en particulier (ou une zone), ou bien de faire un ménage complet. L’aspirateur robot est compatible avec Alexa et Google Assistant, qui vous offrent la possibilité de lui donner des ordres directement avec votre voix.

Le gros avantage de cet aspirateur robot de gamme, c’est qu’il est en mesure de s’attaquer à n’importe quel type de sol. Que ce soit du carrelage, de la moquette ou du parquet, il ne laissera pas de débris, gros ou petits. Pas de souci également vis-à-vis des obstacles. Avec son intelligence et ses capteurs, il peut les identifier et les contourner afin de poursuivre sa routine de ménage. Il en va de même pour les murs et les vitres, qu’il peut identifier sans problème.

Vous aurez le choix concernant les multiples modes d’aspiration offerts par cet aspirateur. Par défaut, tout se règle automatiquement, mais vous pourrez aller dans les préférences pour sélectionner un mode d’aspiration en particulier. Lorsque le Roomba 981 monte sur un tapis, la puissance augmente toute seule, puis va se réduire quand il redescend sur le parquet.

Enfin, l’autonomie est plus que correcte puisque le constructeur annonce 120 minutes de fonctionnement sur une seule charge. Bien sûr, il s’agit d’une valeur indicative qui peut varier en pratique en fonction de votre logement et de la puissance aspiration sélectionnée. En général, comptez 70 m² d’aspirés avec une seule charge. Mais gardez à l’esprit que c’est un aspirateur autonome, qui retournera, tout seul comme un grand, à sa station de recharge, puis reviendra à l’endroit précis où il s’est arrêté pour terminer sa mission.