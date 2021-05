A 99€, le Xiaomi Redmi 9 (4+64Go) reste une belle affaire !

Le Xiaomi Redmi 9 est un modèle entrée de gamme qu'on retrouve aujourd'hui à 99 euros dans sa version 4+64Go chez Cdiscount !

Ce smartphone entrée de gamme du constructeur chinois offre des caractéristiques intéressantes pour un prix très abordable. Il offre en effet un écran IPS LCD Full HD+ de 6,53 pouces, un processeur Mediatek Helio G80 Octa-core accompagné de 3 ou 4 Go de RAM et d’une capacité de 32 ou 64 Go + un port microSD.

Jusque là rien de fou, mais c’est du côté de son bloc photo avec AI, que ce smartphone pourrait être intéressant, puisqu’il embarque 4 capteurs : un principal de 13 mégapixels (f/2,2 – 28mm1/3.1″ – 1.12µm – PDAF), un ultra grand-angle 118° de 8 mégapixels (f/2.2 – 1/4.0″ – 1.12µm), un macro de 5 mégapixels (f/2,4) et un dernier de 2 MP (f/2.4) pour la profondeur (portrait).

A l’avant, place à un capteur de 8 mégapixels HDR pour vos selfies. Pour le reste c’est assez classique avec une bonne batterie de 5 020 mAh, les Bluetooth 5, NFC, USB Type C, port jack 3.5mm, GPS ou encore Wifi ac.