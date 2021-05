Baisse de 100€ sur le Realme 6 version 128 Go !

Le smartphone entré de gamme Realme 6 profite aujourd’hui d’une excellente promotion. Ce rapport qualité-prix, déjà bon lors de sa sortie, devient l’un des meilleurs disponibles puisque le téléphone est actuellement proposé à 169 euros chez Rue du Commerce.

Chez le marchand, le Realme 6 est habituellement commercialisé à 269 euros. On apprend maintenant qu’une remise immédiate de 100€ est appliquée pour le téléphone lancé en mars 2020. On le trouve à 169 euros, ce qui permet d’économiser 90 euros sur un modèle pétri de qualités.

Le Realme 6 en détail

Le Realme 6 est un téléphone équipé d’un écran Full HD+ (1080 x 2400p) de 6,5 pouces de bonne facture. Surtout, on retrouve une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui est assez rare pour ce segment de prix. La fluidité dans la navigation et dans les jeux vidéo est donc au rendez-vous, ce qui constitue un argument de taille. On trouve tout autour de ce dernier une fine bordure noire, et une petite caméra selfie qui laisse énormément de place à l’écran, particulièrement appréciable si vous regardez des vidéos ou des séries.

Sous le capot, le téléphone se défend très bien. On retrouve le processeur Mediatek MT6785 Helio G90T (octo-core) ainsi que 4 Go de RAM ici. Et malgré ce que l’on pourrait imaginer, il se révèle plutôt performant dans les applications optimisées qui peuvent donc vous faire profiter du taux de rafraîchissement de 90 Hz et d’une fluidité bien supérieure aux smartphones de cette gamme de prix, souvent en 60 Hz. Les ralentissements se font rares, le téléphone ne chauffe pas, quelles que soient les applications lancées. L’expérience utilisateur est, de manière générale, des plus fluides, que ce soit dans un usage répété ou non. À titre d’exemple, sur des jeux comme Call of Duty Mobile, on a certes pas les graphismes les plus élevés, mais on peut profiter d’une expérience réussie et fluide des heures durant.

Cela se cumule avec une autonomie conséquente, permise grâce à une batterie de 4300 mAh. Malgré la fréquence de rafraîchissement de l’écran, on peut tenir une journée très facilement et avec une utilisation gourmande, voire deux jours sans trop forcer. Le constructeur chinois y a ajouté la charge rapide, qui est très pratique puisque vous pouvez recharger votre téléphone de 0 % à 100 % en une heure seulement.

Pour finir, la partie photos et vidéos et pas une surprise en soi. Le bloc photo utilisé à l’arrière reste très classique dans cette gamme de prix, avec un objectif grand-angle avec une ouverture de F/1,8 et un capteur de 64 Mégapixels. Les photos en sortie sont de 12 Mégapixels. Il y a également un appareil photo ultra grand-angle avec une ouverture de F/2,3 et un capteur de 8 Mégapixels. Enfin, on retrouve un capteur de 2 Mégapixels pour la gestion de la profondeur de champs et un second capteur de 2 Mégapixels dédié aux photos macro. Les photos sont donc de bonne qualité, sans être incroyables, surtout de jour. Si l’obscurité est de mise, l’intelligence artificielle s’occupe d’optimiser du mieux qu’elle peut avec un mode de nuit, qui reste évidemment moins performant que les téléphones haut de gamme. On notera quand même la possibilité d’enregistrer des vidéos allant jusqu’en 4K, ce qui est toujours un plus pour cette gamme de prix.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test du Realme 6.

