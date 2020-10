[Bon Plan] Précommandez le Xiaomi Mi 10T ou Mi 10T Pro et repartez avec trottinette électrique gratuite !

Une offre immanquable chez Xiaomi qui propose pour toute pré-commande d’un smartphone Mi 10T ou Mi 10T Pro, de recevoir gratuitement une trottinette électrique Mi Electric Scooter Essential !

Xiaomi propose à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 25 octobre inclus, une belle offre de précommande pour ses nouveaux Mi 10T ou Mi 10T Pro. En effet, pour toute précommande d’un de ces smartphones, le constructeur vous offre une trottinette électrique Mi Electric Scooter Essential !

Fleuron de la marque, le Xiaomi Mi 10T Pro propose une dalle LCD de 6,67 pouces avec affichage TrueColor, prise en charge de la gamme de couleur P3, l’HDR10, ou encore une luminosité de 650 nits, preuve que le LCD a encore de beaux jours devant lui. On retrouve ainsi une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, soit le maximum vu sur un smartphone « grand public » et pas forcément orienté « gaming ». On retrouve également l’adaptif Sync, qui permet au smartphone d’adapter son taux de rafraîchissement en fonction du contenu affiché, qu’il s’agisse d’un film en 24 i/s, de la vidéo sur YouTube en 60 i/s ou du scroll sur les réseaux sociaux qui s’affichera à 144 Hz.

À l’intérieur, on retrouve toujours un SoC Snapdragon 865 de chez Qualcomm (et donc d’une connectivité 5G), couplé à 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Pour alimenter la bête, on pourra compter sur une imposante batterie de 5 000 mAh, et un chargeur rapide USB-C de 33W. Du côté de la photo, on profite sur ce Mi 10T Pro d’une triple caméra arrière, comprenant notamment un capteur principal de 108 MP (1/33”, Super pixels 4 en 1 de 1,6 μm, stabilisation optique, f/1.69…), mais aussi un ultra grand-angle de 13 MP (f/2.4) et d’un capteur macro de 5 MP (f/2.4). À l’avant, les selfies profiteront d’un capteur de 20 MP (f/2.2) toujours logé dans un poinçon. Le smartphone est par ailleurs capable de filmer en 8K !

Le Xiaomi Mi 10T propose quand à lui toute les nouveautés offertes par le Mi 10T Pro, à l’exception de son capteur 64 MP en lieu et place d’un 108 MP, et 6 Go de RAM au lieu de 8 Go.

Où précommander le Xiaomi Mi 10T ou Mi 10T Pro ?

La Mi Electric Scooter Essential offerte

La Mi Electric Scooter Essential est la petite de la gamme. Elle a été spécialement conçue pour les citadins qui parcourent de courts trajets et qui sont adeptes de la simplicité avant tout. Pesant seulement 12 kilos et disposant d’une autonomie allant jusqu’à 20 km, la Mi Electric Scooter Essential offre notamment un double système de freinage régénératif à disque à la roue arrière et un système E-ABS à la roue avant.