[Bon Plan] Le prix des AirPods Pro s’effondre à 179,98 euros !

Les écouteurs intra auriculaires d’Apple, les AirPods Pro avec boîtier de charge sont en promotion à l’occasion de ce Black Friday. Sur Rakuten, ils sont disponibles à 179,98 euros.

Les AirPods Pro sont les écouteurs true wireless les plus sophistiqués d’Apple. Ils proposent une réduction de bruit active et sont livrés avec un boîtier de charge. Alors qu’ils sont traditionnellement commercialisés à 279 euros, ils tombent aujourd’hui à 184,99 euros avec le code promo à retrouver ci-dessous. Vous cumulez en plus jusqu’à 19 euros sous la forme de Super Points à valoir sur un prochain achat. Pour en profiter, il faudra rejoindre gratuitement le Club R.

Code promo : RAKUTEN20

Les Apple AirPods Pro en détail

Véritable référence dans les écouteurs sans fil Bluetooth depuis désormais pas mal de temps, les AirPods Pro continuent d’être en haut du classement des ventes. Le modèle proposé ici comprend un boîtier de charge, ce qui vous permet d’intégrer une batterie et donc de les recharger à plusieurs reprises, même en déplacement. L’autonomie grimpe alors jusqu’à 24 heures.

Ces écouteurs true wireless délivrent un son d’une grande qualité, fidèle et bien équilibré. Il est même sublimé par la technologie de réduction de bruit active qui est assez impressionnante et qui vous permet de vous couper du bruit environnant. Un aspect particulièrement pratique lorsque vous prenez régulièrement les transports. De plus, rappelons qu’il s’agit de modèle intra auriculaire, un format considéré comme plus agréable.

Tout comme les AirPods 2, les AirPods Pro prennent en charge l’assistant vocal de Siri. De manière générale, ces écouteurs seront plus adaptés aux possesseurs d’iPhone ou d’appareils Apple. Toutefois, il est également possible de les connecter via le Bluetooth sur un smartphone Android et d’en profiter pour écouter vos musiques.