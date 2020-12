L’astucieuse lampe de bureau multicolore Xiaomi Yeelight est à 42 euros

Les lampes de bureau Yeelight s’illuminent en 16 millions de couleurs et viennent se fixer sur le haut de votre écran PC. La version Pro est même capable de fonctionner avec Razer Chroma.

Yeelight est une marque de l’écosystème Xiaomi surtout connue pour son ampoule connectée à petit prix, mais le firme propose aussi une lampe de bureau pensée pour se fixer sur votre écran d’ordinateur. Elles sont aujourd’hui au prix de 42,95 euros ou 53,69 euros sur Banggood en fonction de la version choisie. Dans les deux cas, il faudra renseigner le code promo BGYEELOL au moment de la commande.

La lampe de PC Yeelight en détail

Cette lampe LED multicolore vient se fixer sur le haut de votre écran PC pour servir de lampe de bureau et travailler dans un environnement plus confortable pour la rétine. Vous pourrez bien évidemment ajuster tout cela grâce au logiciel, paramétrer l’intensité de la lumière, qu’elle soit blanche ou en couleur, et faire varier lesdites couleurs en 16 millions de nuances.

La version Pro prend encore plus de corps en pouvant se connecter directement à votre PC et discuter avec l’écosystème « Chroma » de Razer, et ainsi suivre les changements de couleur de votre clavier, souris en fonction de votre jeu ou même du personnage que vous jouez dans certains titres.

Comme la lampe Yeelight fait partie de l’univers Xiaomi, il fonctionnera de concert avec l’application Mi Home et saura également communiquer avec d’autres produits de la marque. Ce qui le rend également de fait compatible avec Google Assistant. Un produit sympa pour mettre l’ambiance ou pour simplement éclairer votre bureau sans prendre de place sur celui-ci.