Avec la montre connectée Kospet Optimus 2, votre smartphone n’aura qu’à bien se tenir

C'est une montre connectée que de nombreuses personnes aimeraient avoir sur leur poignet. La Kospet Optimus 2 est un savant mélange de technologie qui propose les atouts d'une montre connectée et d'un smartphone.

Cette Kospet Optimus 2 vous fera oublier votre smartphone © Kospet

Bien que les montres connectées soient de plus en plus perfectionnées, les technologies intégrées sont de plus en plus similaires. Cela fait quelques années que cet accessoire de mode n’a pas évolué. Cependant, cela pourrait changer grâce à la Kospet Optimus 2. C’est une montre connectée qui ne manque pas de crans et pourra même remplacer votre smartphone dans certaines conditions. En plus de ça, vous pouvez bénéficier d’une promotion sur la Kospet Optimus 2 au sein même du site du constructeur. En bref, l’occasion d’acquérir une montre connectée très polyvalente au prix de 145,60 € à l’aide du code 333OPTIMUS2.

Profiter de l’offre sur la Kospet Optimus 2

Code promo : 333OPTIMUS2

Souriez, vous êtes filmé avec la Kospet Optimus 2

Oui, ce n’est pas une mauvaise blague de notre part. La Kospet Optimus 2 est une montre connectée qui pourra capturer des clichés de vos vacances ou de réaliser un selfie. Grâce au capteur Sony IMX214 de treize mégapixels et à son flash, vos photos seront de bonne qualité. Vous n’aurez plus d’excuse pour ne plus faire de photos et votre smartphone se fera vite oublier d’autant plus si vous n’avez pas de capteur de qualité sur ce dernier.

Le capteur intégré à la montre connectée de chez Kospet est protégé par un mécanisme qui viendra ranger la partie afin de la préserver. Ainsi, vous pourrez voguer à vos occupations sans vous soucier de cette partie, qui est fragile.

Une partie hardware digne d’un smartphone

Comme nous vous l’avons dit, la Kospet Optimus 2 est capable de remplacer votre smartphone. Cela est notamment possible grâce à son SoC Helio P22 de chez MediaTek qui s’accompagne de 4 Go de mémoire vive ainsi que de 64 Go de stockage interne. Pour soutenir ces différents composants, le Bluetooth 5 et le capteur de fréquence cardiaque, vous pourrez compter sur une batterie de 1260 mAh. Cette dernière fournira une autonomie complétement folle, parfait pour tenir des jours à la montagne en pleine randonnée.

Pour les personnes qui aiment lire les résultats de leurs activités sportives ou encore, lire ses notifications telles que les SMS, les appels, les MMS et les emails, l’écran de 1,6 pouce sera votre meilleur allié. En plus de ça, pour qu’elle puisse vous suivre partout, vous pourrez changer son bracelet. Vous pourrez ainsi la faire suivre lors de vos sorties sportives ou à l’occasion d’un repas d’affaires avec un élégant bracelet en cuir. En bref, la montre connectée idéale d’autant plus qu’elle est en promotion sur le site du constructeur au prix de 145,60 € à l’aide du code 333OPTIMUS2.

Profiter de l’offre sur la Kospet Optimus 2