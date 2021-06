La Huawei Watch Fit chute à moins de 60€ !

La Huawei Watch Fit est une montre connectée qui n’est pas assez mise en avant bien qu’elle propose de bonnes fonctionnalités. Cette dernière propose un bon mix entre un bracelet connecté et une montre connectée. Bénéficiez de cette montre connectée au prix de 58 euros sur Aliexpress. Livraison rapide depuis l'Europe.

N’ayez pas peur de son design très atypique, car cette Huawei Watch Fit pourrait-vous surprendre à l’aide de ses fonctionnalités. Elle ne possède pas le design le plus premium, ni un bracelet extraordinaire. Néanmoins, elle viendra répondre aux exigences de 99 % des personnes qui souhaitent une montre connectée à leur poignet. Cette Watch Fit pourrait en combler plus d’un d’autant plus qu’elle est en promotion sur Aliexpress au prix de 58 € avec le code FRclearance04. Livraison rapide depuis l’Europe.

Une Huawei Watch Fit qui en a dans le ventre

Ne vous fiez pas à son apparence plutôt atypique. La Huawei Watch Fit est vraisemblablement votre prochaine montre connectée. Son design original s’accommodera sans aucun problème à votre garde-robe. La montre connectée apportera toujours de l’élégance à votre tenu. Son bracelet en plastique est de qualité et permet d’accrocher solidement la montre à son poignet.

En ce qui concerne l’aspect technique de la Huawei Watch Fit, cette dernière possède des composants très intéressants. Elle se compose d’une dalle rectangulaire AMOLED de 1,64 pouces avec une résolution de 456 x 280 pixels. Elle possède un GPS pour se positionner rapidement et précisément sur une application dédié au port ou pour d’autres usages. D’autres capteurs accompagnent la Huawei Watch Fit comme notamment l’accéléromètre, le gyroscope, le capteur de fréquence cardiaque et un capteur de luminosité.

Pour ce qui est de l’autonomie de la Watch Fit, cette dernière possède une batterie de 180 mAh. Lors de notre test de la montre connectée, nous avons pu tenir une quinzaine de jour sans utiliser le GPS tous les jours. A la vue des fonctionnalités, des différents capteurs ainsi que la technologie Bluetooth utilisé, la Huawei Watch Fit s’en sort très bien. Néanmoins, si vous comptez utiliser cette montre comme la Huawei Watch GT 2 Pro ou comme une Apple Watch, cette dernière ne sera pas faite pour vous. La Huawei Watch Fit propose uniquement des notifications lorsque vous recevrez des appels, des SMS, ou des emails. Au vu du prix, il ne faut pas trop en vouloir. En tout cas, si vous pensez que cette montre connectée peut combler vos besoins, elle est disponible au prix de 58 € sur Aliexpress avec le code FRclearance04. Livraison rapide depuis l’Europe.

