Avec sa puissante RTX 2060, ce PC est à seulement 899 euros

Vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable puissant, qui vous permette de lancer les derniers jeux dans de bonnes conditions ? C’est possible grâce à ce modèle qui est aujourd’hui en promotion mais qui tombe sous la barre des 900 euros chez Rue du Commerce.

D’ordinaire indiqué à 1199,99 euros, cet ordinateur portable MSI tombe aujourd’hui à 899,99 euros. Une belle promotion sur un modèle au bon rapport qualité-prix, toujours aussi puissant et qui pourra lancer tous les jeux sans souffrir de gros ralentissements.

Le MSI GF65 en détail

Répondant au doux nom de GF65 Thin 9SEXR-694XFR, cet ordinateur portable fait état des qualités de conception et de fabrication de MSI. On retrouve un écran de 15,6 pouces, délivrant une résolution de 1920 × 1080 pixels, une dalle IPS et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le tout permet donc d’assurer de beaux contrastes, une excellente fluidité pour les jeux vidéo et la navigation, mais aussi de garantir une jolie expérience pour du contenu multimédia. Le design est plutôt raffiné, avec des bordures très fines et un style passe-partout.

Sous le capot, on ne retrouve cependant pas les composants de dernière génération, mais plutôt de l’année 2019-2020. Qu’à cela ne tienne, vous pourrez lancer n’importe quels jeux vidéo ou applications gourmandes en très bonnes conditions, puisque l’on retrouve un processeur Intel Core i5-9300H (2,4 GHz / 4,1 GHz) ainsi qu’une carte graphique RTX 2060. Une association qui n’est plus à présenter tant elle a fait ses preuves sur les différents ordinateurs portables.

Du reste, on retrouve 8 Go de RAM (1 slot reste disponible pour un futur ajout) ainsi que 512 Go de stockage en SSD pour des lancements d’application plus rapide. On vous recommande toutefois d’y ajouter une solution de stockage externe pour avoir l’esprit tranquille. Sans surprise de la part de MSI, le clavier de l’ordinateur portable est rétroéclairé, avec des LEDs rouges qui ne seront toutefois pas au goût de tous.

Le châssis en aluminium brossé donne une sensation haut-de-gamme très appréciable. Il abrite une connectique plutôt complète, avec 2 ports USB 3.2 Type-C, 2 ports USB 3.2 et 1 entrée/sortie audio. Vous pourrez relier votre PC portable à des écrans externes avec la connexion HDMI, ou encore vos appareils avec le Bluetooth 5.0.