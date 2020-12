[Black Friday] L’iPad Pro 2020 de 11 pouces passe sous la barre des 900 euros !

L’iPad Pro 2020 est en promotion chez Amazon à moins de 900 euros ! De quoi entrer dans la gamme Pro des iPads à moindres frais.

Idéal pour les créateurs de contenus ou même les plus nomades d’entre vous, l’iPad Pro en général se positionne comme une tablette 2-en-1 une fois qu’elle est accompagnée d’un clavier tel que le Magic Keyboard. Graphiste, rédacteurs, écrivains, globetrotteurs, l’iPad Pro 11 pouces de 256 Go en Wifi est fait pour vous. Il est disponible sur Amazon au prix de 879,99 € au lieu de 1 009 €.

L’outil parfait pour être nomade

Les iPad Pro se sont fait une petite beauté en 2018. Un nouveau design qui a conquis tout le monde avec des tranches droites ce qui offre une meilleure prise en main. La dalle OLED est parfaitement intégrée au châssis. Sa résolution de 1 668 x 2 388 pixels vous permettra de regarder du contenu avec une qualité optimale. De plus, elle bénéficie d’un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Côté performances, l’iPad Pro 11 pouces de seconde génération possèdent une puce A12Z qui plus performante que la génération précédente. D’ailleurs, cette puce est accompagnée de 6 Go de mémoire vive et de 256 Go de stockage interne. Ce beau trio vous permettra de faire tourner Photoshop, Ulysse, Word et même des jeux vidéo sans perte de qualité ou de fluidité.

Bien qu’autrefois les capteurs à l’arrière ne servaient pas à grand-chose, cet iPad Pro possède de très bons objectifs photo. Un capteur principal qui possède 12 mégapixels. Le second propose quant à lui un capteur ultra grand-angle de 10 mégapixels. Pour finir, l’iPad Pro possède un capteur Lidar afin d’utiliser la réalité augmentée sans oublier le calcul de la profondeur de champ. La caméra avant est accompagnée de Face ID afin de débloquer votre iPad Pro avec votre visage. Au niveau de la batterie, l’iPad Pro 11 pouces de 2020 possède treize heures d’autonomie.

Cette tablette s’en tirera bien sûr la plupart des tableaux. Une fois qu’elle est complétée par le Magic Keyboard (ou un autre clavier), une souris et un Apple Pencil, l’iPad Pro propose une tout autre dimension. A la croisé des mondes entre une tablette et un ordinateur portable. Elle est en promotion sur Amazon au prix de 879,99 € jusqu’au 6 décembre. L’iPad Pro 11 pouces en 256 Go est également disponible en WIFI + Cellular à 1 061,99 € au lieu de 1 179 €

