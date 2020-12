[Black Friday] La barre de son Sonos Beam est à prix cassé

Le Black Friday est là. Darty multiplie les promotions sur les produits technologiques de qualité, et c’est aujourd’hui le cas avec la barre de son Sonos Beam, vendue à 337,49 euros.

Alors qu’elle est habituellement commercialisée à 449,99 euros sur Darty, voilà que le marchand nous offre une jolie remise sur la Sonos Beam à l’occasion du Black Friday. La barre de son, lancée à l’été 2018, profite d’une réduction de plus de 110 euros, faisant chuter son prix à 337,49 euros.

La Sonos Beam en détail

Depuis 2 ans, la Sonos Beam est une barre de son réputé pour sa discrétion, sa compacité (68,5 x 651 x 100 mm) ainsi que ses performances. Grâce a ses 5 haut-parleurs et 5 amplificateurs de classe D personnalisés, elle délivre un son d’une puissance de 220 W, claire et fidèle. Il n’y a ici pas de caisson de basse, mais l’ensemble est très convaincant et les graves sont profonds. En outre, avec l’application Trueplay, il est possible d’obtenir une spatialisation virtuelle et un calibrage du son par rapport à votre pièce.

Cette barre de son reprend toutes les qualités et les fonctionnalités propres aux enceintes de la marque Sonos : AirPlay 2, Google Assistant et Amazon Alexa inclus, intégration native des principaux services de streaming musical. Il est donc possible d’interagir et de commander cette barre de son directement à l’aide de votre voix, sans dégainer votre smartphone. Sinon, des commandes tactiles sont disponibles sur le dessus de l’appareil pour naviguer dans votre playlist par exemple.

La connexion à la Sonos Beam se déroule de manière classique, c’est-à-dire en Wi-Fi ou via un port Ethernet. Cela vous permet de l’utiliser via un PC ou votre téléphone. Enfin, la Sonos Beam embarque une sortie HDMI ARC pour se raccorder à votre téléviseur.

