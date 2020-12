L’un des meilleurs aspirateurs-robots du marché tombe enfin à moins de 300 euros : le Roborock S5 Max est 284 euros avec le code RAKUTEN15 (15€ pour 99€) aujourd’hui chez Rakuten !

Vous pouvez aujourd’hui vous débarrasser de la corvée de l’aspirateur moindre coût grâce au Roborock S5 Max. L’un des meilleurs aspirateurs-robots du marché est affiché à 280 euros sur Aliexpress au lieu des 400 habituels grâce au code promo BFRAPIDE40 mis en place par le marchand. Attention, vous devez ajouter à ce code promotionnel, un coupon vendeur disponible directement sur la page produit.

Code promo : RAKUTEN15

Le Roborock S5 Max en détail

Sorti de la côte de Xiaomi, Roborock s’est rapidement fait un nom sur le marché des aspirateurs-robots. Le S5 Max l’une des raison de ce succès. S’il a depuis été remplacé par le S6, il reste un produit très complet et efficace.

Car s’il s’occupe bien évidemment d’aspirer le sol, il peut également le laver le sol avec sa serpillère intégrée et son réservoir de 290 ml. Selon la marque, c’est assez pour nettoyer près de 200 m². C’est en réalité plus que son autonomie puisque Roborock donne environ 150 m² sur une seule charge. C’est déjà pas mal, mais si vous habitez dans plus grand, il ira se recharger tout seul sur sa base puis repartira là où il s’était arrêté.

Pour se repérer dans son environnement, il dispose d’une dizaine de capteurs, dont un télémètre laser. Cela permet à l’aspirateur de se situer avec précision, lui évite de se cogner violemment dans le meubles et il peut ainsi dresser une carte du logement. Il également également capable monter sur les tapis. Cerise sur le gâteau, vous pourrez le commander via Google Assistant.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test du Roborock S5 Max.

