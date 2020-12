[Black Friday] 18 % de réduction sur le Samsung Galaxy A21S, à 149 €

La gamme Galaxy A a été renouvelé par Samsung afin de proposer d’excellents téléphones milieu de gamme tout en restant très accessible. D’ailleurs, le Galaxy A21S est en promotion chez Cdiscount.

Quand on pense aux Galaxy A, certaines personnes pensent que se sont de mauvais téléphones. Or, ils proposent d’excellentes caractéristiques pour les personnes qui ne cherchent pas à avoir les dernières technologies. C’est pour ça que ce Galaxy A21S de Samsung est intéressant. En plus de ça, il est en promotion sur Cdiscount au prix de 149,99 € au lieu de 179,99 € soit 30 € de réduction.

Le Galaxy A21S en détail

Ce Galaxy A21S intègre une dalle LCD de 6,5 pouces Full HD+. Samsung propose de meilleurs écrans néanmoins, la qualité reste au rendez-vous. Cette dalle suffira largement pour une utilisation classique comme consulter ses réseaux sociaux, jouer et dévorer des films (ou séries) sur Netflix ou Amazon Prime Video.

Là où ce Samsung Galaxy A21S tire son épingle du jeu, c’est au niveau des capteurs photo. Ce téléphone permettra de réaliser de bonnes photos de jour grâce au capteur principal de 48 mégapixels. Il possède un capteur ultra-grand-angle de 8 mégapixels avec un angle de vue de 123 degrés. Il sera utile pour réaliser notamment des photos de paysages ou des photos de groupe. Le Galaxy A21S met à disposition également deux capteurs photo supplémentaires pour le mode portrait afin d’avoir un effet bokeh et le mode macro. Faire des photos de vos vacances, de votre famille, de vos amis vous permettra de garder de beaux souvenirs. Le capteur photo à l’avant possède quant à lui 13 mégapixels pour réaliser de beaux selfies.

L’autonomie n’est pas une des premières qualités des téléphones de Samsung. Néanmoins, ce Galaxy A21S possède une grosse batterie de 5000 mAh. Une telle capacité vous permettra de tenir facilement la journée et même plus selon votre utilisation. La batterie s’accompagne de la charge rapide 15 watts pour ne jamais tomber en panne de téléphone. Il est équipé d’un SoC maison de Samsung, le Exynos 850 accompagné de 3 Go de mémoire vive et de 32 Go de stockage interne (extensible jusqu’à 512 Go via microSD). Ces composants seront largement suffisants pour vivre une expérience One UI à la perfection. L’OS de Samsung s’est grandement amélioré ces dernières années. Les équipes ont énormément travaillé pour apporter à leurs clients un OS optimisé et design.

Le Galaxy A21S est en promotion sur Cdiscount au prix de 149,99 €. D’ailleurs, pour l’achat d’un Galaxy A21S de Samsung, vous bénéficiez de deux mois offerts à YouTube Premium. L’offre se termine quant à elle le 6 décembre !

